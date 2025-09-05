習近平、普廷私談活150歲 醫師揭真實情況：免疫力差怎麼可能久活

普廷（左起）、習近平、金正恩於9月3日在中國九三閱兵大典同框。（歐新社）

2025/09/05 12:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平近日在中共93閱兵典禮上，與俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩等人同台，後續傳出習近平與普廷大聊移植器官，普廷稱人類器官可不斷移植，並藉此實現長生不老。習近平則是笑稱，有望活到150歲，引發外界熱議。對此醫師姜冠宇發文指出，除去雙胞胎，一般器官移植得吃免疫抑制劑，這樣吃下去說要健康活到150歲，那是不可能的。他也說明目前再生醫療的發展方向，認為「這些領導人大概聽不懂幹細胞」，強調不需要傷害其他人的人權、生命權。

姜冠宇在臉書發文指出，關於93閱兵那些領導人談「器官移植」求「長生不老」，雖不知道那是什麼樣的內容，但是臨床實務，器官移植除非是來自雙胞胎，不然都要吃免疫抑制劑，這樣吃下去說要健康活到150歲，那是不可能的，免疫力差怎麼可能久活。

姜冠宇推測，比較有可能，是當地專家呈現報告給這些領導人時，他們沒有聽懂。事實上能夠「越活越年輕」的概念，是在再生醫學領域，講的是iPS幹細胞生成我們所需要的各種組織細胞。包含心、腎、肝衰竭者，神經損傷者，都可以生成新的、完全屬於你的細胞取代。

姜冠宇舉例，你就想像以後心臟支架的時代就會過去，我們受損的心血管可以補上新組織；還有把幹細胞發展成為生物晶片，作為替你事先選藥的「替代醫療」，你就不用在癌症化療飽受一步步經驗療法的痛苦，還被宣告沒效。甚至連蛀牙到需要被抽神經了，以後都有注入幹細胞重新生成牙神經的機會。

姜冠宇也說明，這些幹細胞的來源，也不用太複雜。以前認為是臍帶血，現在已經發展到「牙隨」就可以抽到所需的幹細胞，就是你拔的智齒就可以。如果你四顆智齒拔完，也沒有關係，你的小孩未來換牙、拔智齒，有可能這些也是可以用的。這就是再生醫療，以及日本的科研在走向「未來醫療」的面貌，根本不會傷害到其他人，不需要傷害其他人的人權、生命權。

姜冠宇直言，所以各位朋友，長生不老是可以靠自己的，健康老化是存在的，只是這些領導人大概聽不懂幹細胞，只聽得懂器官移植吧，所以這些極權國家政治領導人的話，真的不用太認真啊！

姜冠宇在留言區也直言，「當我聽到那些口音說，器官可以不斷移植，我以為這些人在玩cyberpunk，根本不是這樣吧，cyberpunk那些沒辦法活啊」。姜冠宇也提到，「我們自己該做的事，是專心改革自己的制度和提振產業，追上這個未來醫療風潮啊，不要輸了喔」。

賽博龐克（cyberpunk）是指一種結合了「控制論」（cybernetics）與「朋克」（punk）概念的科幻故事類型和文化美學，其特點是將極度先進的科技與崩壞的社會結構並存。 這個世界中，人們常透過植入物、基因改造等技術進行身體改造，而社會則被政府、企業或組織所控制。

