連嗨3天》東石海之夏中秋連假登場 玖壹壹等卡司曝光

本土天團玖壹壹等將在東石海之夏開唱。（嘉義縣文化觀光局提供）

2025/09/05 10:29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕原訂於暑假期間舉辦的嘉義縣年度觀光盛事「2025東石海之夏」，因丹娜絲颱風影響，延至10月4日至6日中秋連假在東石漁人碼頭舉辦，今天公布玖壹壹等卡司陣容，三天不間斷的音樂盛典、親子表演、特色市集與海味美食，邀請民眾到東石嗨翻天。

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴表示，卡司包括本土天團玖壹壹、人氣男神鼓鼓、金曲製造機蕭秉治、創作才女文慧如、質感組合晨悠CHENYO、實力唱將徐暐翔、破繭歌手柏霖PoLin、台語唱將曾瑋中等知名歌手，10月4日及5日嗨翻舞風草坪舞台。

10月6日由藝響台灣文化劇團獻演首次在南台灣登場的「悟空大鬧恐龍馬戲團」，緊接著壓軸晚間7點海上煙火秀，長達12分鐘、超過1.8萬發煙火震撼夜空，最大火砲直徑16吋，搭配立柱煙火與聲光特效呈現絕美視覺饗宴，最佳觀賞地點涵蓋舞風草坪、常鱻廊道、觀海三路及大船入港景觀台。

活動期間每日下午1點「愛嘉小店家」展區，邀集東石商圈觀光發展協會、朴子市魅力商圈發展協會、嘉義縣特色產業聯盟協會、嘉義縣嚴選伴手禮協會、嘉義縣布袋街區觀光發展協會及嘉義縣農會共同展售，「小火柴市集」網羅各式美食，推出海之夏限定商品。

現場設有免費親子遊樂區，下午2點至6點開放，包括三座氣墊及兩座機械設施，10月6日配合煙火施放管制，親子設施提早於下午5點結束；互動演出有10月4日與6日由「馬戲之門」表演，10月5日與6日則有「小芙尼家族」；活動詳情資訊可上「東石海之夏」官方粉絲專頁或嘉義縣文化觀光局官網查詢。

活動期間民眾可戲水遊玩。（嘉義縣文化觀光局提供）

最引人注目的海上煙火秀。（嘉義縣文化觀光局提供）

