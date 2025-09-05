一兼二顧！大安森林公園「活水飛輪」活化83座泳池水 長者減重8公斤

公園處分享，有長輩踩踏活水飛輪4個月成功減重8公斤。（公園處提供）

2025/09/05 10:27

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市大安森林公園內有座別具巧思的「活水飛輪」，透過人力機械原理，踩踏飛輪驅動水體循環設備，是公園內熱門遊憩設施。台北市公園路燈工程管理處今（5日）分享，此設施2018年開放迄今，累計活化83座標準游泳池，還有長輩分享因踩活水飛輪減重8公斤。

公園處表示，活水飛輪運用簡單的人力機械原理，透過踩踏飛輪產生動能，驅動水體循環設備，讓池水流動並提升溶氧量，改善水質環境，有助於維護水質與生態環境，是一項深具實用與教育意義的永續設施。自啟用以來，已吸引眾多市民與遊客體驗使用，不少人更在日常散步時順道騎乘，舒展筋骨的同時，也實際參與改善生態的行動。

請繼續往下閱讀...

公園處指，有長輩分享持續踩踏活水飛輪4個月後不僅成功減重8公斤，體力也大幅提升，甚至因此燃起了環島夢；親子族群也可因這樣的互動，孩子從小體會守護環境的價值，培養對生態的認同與關心。

公園處青年所主任王淑雅說，活水飛輪2018年開放以來，累計活化相當於83座標準游泳池，讓民眾用雙腳實際參與永續，不僅為自身健康而流汗，更是一份對環境的友善選擇。

台北市大安森林公園內有座別具巧思的「活水飛輪」，透過人力機械原理，踩踏飛輪驅動水體循環設備，是公園內熱門遊憩設施。（公園處提供）

大安森林公園活水飛輪周遭野薑花正綻放。（公園處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法