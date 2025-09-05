為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    一兼二顧！大安森林公園「活水飛輪」活化83座泳池水 長者減重8公斤

    公園處分享，有長輩踩踏活水飛輪4個月成功減重8公斤。（公園處提供）

    公園處分享，有長輩踩踏活水飛輪4個月成功減重8公斤。（公園處提供）

    2025/09/05 10:27

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市大安森林公園內有座別具巧思的「活水飛輪」，透過人力機械原理，踩踏飛輪驅動水體循環設備，是公園內熱門遊憩設施。台北市公園路燈工程管理處今（5日）分享，此設施2018年開放迄今，累計活化83座標準游泳池，還有長輩分享因踩活水飛輪減重8公斤。

    公園處表示，活水飛輪運用簡單的人力機械原理，透過踩踏飛輪產生動能，驅動水體循環設備，讓池水流動並提升溶氧量，改善水質環境，有助於維護水質與生態環境，是一項深具實用與教育意義的永續設施。自啟用以來，已吸引眾多市民與遊客體驗使用，不少人更在日常散步時順道騎乘，舒展筋骨的同時，也實際參與改善生態的行動。

    公園處指，有長輩分享持續踩踏活水飛輪4個月後不僅成功減重8公斤，體力也大幅提升，甚至因此燃起了環島夢；親子族群也可因這樣的互動，孩子從小體會守護環境的價值，培養對生態的認同與關心。

    公園處青年所主任王淑雅說，活水飛輪2018年開放以來，累計活化相當於83座標準游泳池，讓民眾用雙腳實際參與永續，不僅為自身健康而流汗，更是一份對環境的友善選擇。

    台北市大安森林公園內有座別具巧思的「活水飛輪」，透過人力機械原理，踩踏飛輪驅動水體循環設備，是公園內熱門遊憩設施。（公園處提供）

    台北市大安森林公園內有座別具巧思的「活水飛輪」，透過人力機械原理，踩踏飛輪驅動水體循環設備，是公園內熱門遊憩設施。（公園處提供）

    大安森林公園活水飛輪周遭野薑花正綻放。（公園處提供）

    大安森林公園活水飛輪周遭野薑花正綻放。（公園處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播