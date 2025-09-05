南方雙擾動發展恐整合成颱 水氣北上週末起天氣不穩定

目前台灣南方有兩個熱帶擾動「96W」、「97W」正在發展，預估兩者將逐漸整合成颱。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

2025/09/05 10:56

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前台灣南方有兩個熱帶擾動「96W」、「97W」正在發展，預估兩者將逐漸整合，有機會發展成颱，雖然不會直接侵襲台灣，但外圍水氣將飄向台灣上空，週日、下週一（7-8日）天氣恐較為不穩定。

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前菲律賓東方與南海分別有2個熱帶擾動正在發展，位於菲律賓東方海面的「96W」將沿著高壓在週末期間通過巴士海峽，進入南海與「97W」整合。

預估2個擾動整合完成後，強度會逐漸增強，有成為颱風的機會，將朝中國華南一帶前進，不會直接侵襲台灣。

不過「颱風論壇」提醒，當這個系統在南海活動時，外圍水氣將飄向台灣上空，週日、下週一天氣較為不穩定，南部、花東、澎湖不定時短暫雨，沿海風浪稍大，民眾前往海上活動要注意。

北部、中部、金馬雲量也會增加，午後雷陣雨機率提高，若水氣更多一點，其餘時間也有下雨機會，未來幾天天氣變化取決於低壓發展狀況及距離遠近而定，民眾多注意天氣動態。

