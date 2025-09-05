為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    吃完彰化6家爌肉飯後「被分手」 癡情男中大佛魔咒惹哭網友

    男子回憶稱魚市場爌肉飯是他與女友吃的第1家爌肉飯。（資料照）

    2025/09/05 10:07

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市知名爌肉飯吃出淒美愛情故事！1名男子在網路PO文細數近年來與女友在彰化市吃過的6家爌肉飯，還表示「這是妳帶我來吃的第一家爌肉飯，因為是妳帶我來的，我覺得超好吃，我愛妳」，不料女方去年12月突傳訊息表示要分手，今年4月又得知女方結婚，男子心碎稱「為什麼妳就這樣把我丟掉了？」有網友留言稱這6家爌肉飯他都吃過了，算不算也參與他們逝去的愛情？還有人稱「比悲傷更悲傷的故事」，惹哭網友。

    該名男子在網路PO出他回憶與女友從前年5月起吃過的彰化市爌肉飯，依序是魚市場、阿泉、老店朱、榕樹下、黑豬師、大鼎等6家，從前年5月吃到去年11月，吃完第6家大鼎爌肉後兩人還去了八卦山大佛風景區，也是他們最後一次見面。

    男子說，他很後悔去年11月與女友到大佛風景區，12月女友突然傳訊息對他說分手，讓他錯愕無法言語；今年4月突然得知女友結婚，也許是大佛魔咒吧，但他只想問「為什麼妳就這樣把我丟掉了？為什麼？」現在他也只能將這份愛遺留在過去。男子還說，只想在回憶中多愛她一點，愛完之後希望能放過自己，然後埋好這段記憶。

    有網友則說比較心疼大佛，舉凡去看過大佛的情侶，分手一定都賴在祂身上；還有網友笑稱爌肉飯店家要感謝這位男子，這是很好的免費廣告；更有人說他也跟著主角吃了3家爌肉飯，令人心碎的愛情故事，「我要先去哭了」。

    阿泉爌肉飯是彰化市老字號排隊名店之一。（資料照）

    男子稱與女友來大佛後被分手，自嘲也許是大佛魔咒。（資料照）

