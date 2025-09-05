為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    搭計程車185元變100元？彰化人曝「省錢神器」已19萬人持卡

    彰化幸福卡象徵銀髮族專屬福利，一卡多用，交通、就醫、旅遊皆可折抵。（縣府提供）

    彰化幸福卡象徵銀髮族專屬福利，一卡多用，交通、就醫、旅遊皆可折抵。（縣府提供）

    2025/09/05 10:06

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長青幸福卡（簡稱「幸福卡」）新制上路後，申請人數大增，發卡率飆破8成！截至今年8月底，全縣65歲以上長者中，超過19萬人持有此卡，比例高達81.98％，成長速度驚人。

    許多銀髮族在親友口耳相傳下，紛紛前往申辦，尤其對新納入的計程車補助讚不絕口，直呼這張卡「超好用、夭壽讚！」過去，許多長輩擔心搭車太貴，現在有了補助，生活圈更廣，行動更自由。

    今年元旦起，幸福卡新增補助計程車資，只要搭乘縣府簽約的車隊，每趟次可折抵85點（1點等於1元），每天最多補助4趟。這項新政策立刻在銀髮族群中掀起話題。

    家住彰化市的王姓婦人分享自身經驗，她從大埔路住家搭計程車到光復路郵局，去程車資185元，扣除85點補助後，自己只需付100元；回程150元，扣掉85點後自付65元。來回兩趟原本要335元，現在只花165元，幾乎省了一半車資。她笑著說，這張卡真的超好用，難怪大家會好康逗相報，都來辦卡！

    為了因應暴增的申辦量，社會處從1個多月前，在縣府二辦設立「臨櫃製卡站」民眾只要帶著證件，沒人排隊的話，10多分鐘就能現場拿到卡片，立刻就能使用。這項服務大幅縮短了以往申請後需等候數週的時間，讓民眾直說「揪感心」。

    根據統計，自8月1日以來，臨櫃辦卡人數高達626人，平均每天就有25人申辦，顯示這項服務大受歡迎。除了計程車，長青幸福卡的每月1000點額度，還可以用在多種交通和醫療服務上。包括搭乘彰化、員林、南投、中鹿客運，以及國道客運、台鐵車資，就醫門診也能折抵部分負擔，甚至連縣內觀光旅遊車資也能補助，用途很廣。

    彰化縣政府在二辦設立「臨櫃製卡站」，民眾帶證件即可立即領卡，沒人排隊時只要10多分鐘完成，還馬上能用。（縣府提供）

    彰化縣政府在二辦設立「臨櫃製卡站」，民眾帶證件即可立即領卡，沒人排隊時只要10多分鐘完成，還馬上能用。（縣府提供）

    彰化縣社會處設有臨櫃辦卡服務窗口，申辦人數踴躍，目前符合申辦資格已超過8成持有卡片，人數高達19萬人。（縣府提供）

    彰化縣社會處設有臨櫃辦卡服務窗口，申辦人數踴躍，目前符合申辦資格已超過8成持有卡片，人數高達19萬人。（縣府提供）

