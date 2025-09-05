為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    大雨後限定奇景！嘉義蛟龍瀑布直洩數百公尺 氣勢磅礡

    「蛟龍瀑布」最下層也是最壯觀的一段。（記者蔡宗勳攝）

    「蛟龍瀑布」最下層也是最壯觀的一段。（記者蔡宗勳攝）

    2025/09/05 10:02

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區昨天中午下了一場強降雨，豐沛雨水讓全台灣落差最大的瀑布「蛟龍瀑布」瞬間龍騰虎躍，水勢磅礡，讓人體驗到大自然的威力，有些遊客聞訊衝上山，記錄大雨後的限定奇景。

    蛟龍瀑布是一座因斷層形成的瀑布，位於豐山東南方的塔山尾稜岩壁上，巍峨高聳的蛟龍瀑布又被喚作「台灣之瀧」，其水源則是清水溪上游的支流蛟龍溪。蛟龍瀑布懸掛在高達1600公尺的懸崖絕壁上，落差846公尺，是台灣落差最大的瀑布，在世界也可以排到第8，但因平常水勢小，看起來沒什麼威力，因而未能在世界正式排名。

    豐山村民許銘委表示，水量豐沛時，可見瀑布分作兩層俯衝而下，猶如白色巨龍，加上雲霧，遠觀就像一幅山水畫作，是屬於大雨後的限定版美景。最近發生午後雷陣雨的機率大，如果是短時間的強降雨，蛟龍瀑布在豐沛雨水挹注下，相當壯觀令人震撼，有些攝影愛好者，都會掌握天候即時狀態，一知道蛟龍瀑布上游下起大雨，只要抽得出時間就會立即衝上山，感受那令人難以言語的澎湃感。

    大雨後氣勢磅礡的「蛟龍瀑布」。（記者蔡宗勳攝）

    大雨後氣勢磅礡的「蛟龍瀑布」。（記者蔡宗勳攝）

    從石鼓盤觀光大橋眺望「蛟龍瀑布」。（記者蔡宗勳攝）

    從石鼓盤觀光大橋眺望「蛟龍瀑布」。（記者蔡宗勳攝）

    「蛟龍瀑布」注入下游的蛟龍溪。（記者蔡宗勳攝）

    「蛟龍瀑布」注入下游的蛟龍溪。（記者蔡宗勳攝）

