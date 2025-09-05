為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    道路挖掘研討會在高雄 高市工務局長：數位孿生與AI導入是趨勢

    2025道路挖掘管理與工程技術研討會昨、今在高雄舉行，產官學近3百人參與。（工務局提供）

    2025道路挖掘管理與工程技術研討會昨、今在高雄舉行，產官學近3百人參與。（工務局提供）

    2025/09/05 09:54

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2025道路挖掘管理與工程技術研討會昨、今在高雄舉行，產官學近3百人參與，高市工務局長楊欽富指出，面對都市基礎設施老化與交通需求升高，數位孿生與AI導入是必然趨勢，盼經由研討會找出更多解方。

    研討會以道路挖掘管理、智慧城市建設、國際案例經驗等主軸，內容涵蓋高雄市數位孿生平台、新加坡人行空間治理、及AI與數位孿生於污水管道系統應用，並展現國內最新研究成果 與工程實務經驗。

    工務局長楊欽富表示，高雄積極透過數位孿生與AI技術導入、強調「韌性治理」，以3D建模、AI模擬及大數據整合，建構跨局處的韌性工務決策平台，提升災害預測、防救災應變與城市治理效能。

    新加坡國立大學副教授Ong Ghim Ping Raymond分享新加坡人行空間規劃經驗，美國喬治亞大學Wang Linbing教授發表數位孿生與AI技術在污水管道系統的應用。

    義守大學校長古源光認為，今日研討會凝聚各界力量，共同展現了對城市建設與永續發展的承諾，期盼本次成果能成為城市發展持續前進的動力；內政部國土管理署總工程司游源順指出，施工與管線資訊數位化是道路管理重要的一環，面對現今極端氣候變遷，應持續辦理纜線下地以強化管路與城市韌性。

    國土管理署及六都工務局代表，與高雄市各主責管線單位代表也在場分享經驗與做法，尋求更多共識與方法，打造兼具安全、永續與智慧治理的城市新典範。

    2025道路挖掘管理與工程技術研討會昨、今在高雄舉行，產官學近3百人參與。（工務局提供）

    2025道路挖掘管理與工程技術研討會昨、今在高雄舉行，產官學近3百人參與。（工務局提供）

    2025道路挖掘管理與工程技術研討會昨、今在高雄舉行，產官學近3百人參與。（工務局提供）

    2025道路挖掘管理與工程技術研討會昨、今在高雄舉行，產官學近3百人參與。（工務局提供）

    圖
    圖
