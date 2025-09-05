東眼山「回森林家」週末登場 還有法國號重奏團「HornJoker」演出

2025回森林家_集章完成兌換療癒小禮物。（林業保育署新竹分署提供）

2025/09/05 09:49

〔記者謝武雄／桃園報導〕東眼山國家森林遊樂區將於明、後天舉辦「回森林家」系列活動，民眾只要透過網路預約「對話之森」各項體驗活動者，可獲得免費入園門票，現場還有療癒市集限定抽獎活動，另有限量明信片集章任務，完成集章者即可兌換療癒小禮物「木製小房子」。

林業及自然保育署新竹分署表示，今年東眼山「回森林家」活動有兩大主軸，第一主軸為「對話之森」體驗活動，帶領民眾漫步林間並沉澱心情； 另一主軸為「物產之森」療癒市集，透過在地小農、手作達人將土地、人與文化的關係拉近，活動當日只要購票入園就可以獲得折價券和抽獎券，可抵扣部分體驗課程或療癒市集商品。

星期天上午10時特別邀請全台最大法國號重奏團「HornJoker」進入東眼山林間，來一場屬於大自然的音樂饗宴，為森林裡的所有住民及遊客帶來悠揚樂聲，讓遊客在美好音樂聲中，享受與自然的交流、感受身心靈的放鬆與另類躍動。

新竹分署也建議民眾搭乘大眾運輸工具，其中桃園客運台灣好行506（東眼山線）從桃園客運大溪總站至東眼山，平日有3班，假日有6班，或是搭乘幸福巴士F906（三民經蝙蝠洞-東眼山）。

活動資訊可至東眼山「回森林家」Facebook粉專，網址: https://www.facebook.com/ReturnToTheForestDYS /

