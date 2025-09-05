澎湖驚見「中國作戰部署圖」？ 五顏六色旗幟物漂西嶼海域引熱議

西嶼學仔尾海域，赫見各色旗幟漂流物品。（顏東星提供）

2025/09/05 10:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕時序進入農曆7月中元普渡，澎湖家家戶戶準備豐盛祭品，祭拜陰間好兄弟。值此之際，西嶼學仔尾海域赫見海面漂浮一列紅、黃、黑旗幟物品，令人感到非常詭異，外界議論紛紛，有人認為是宗教儀式，更有與政治扯上邊，最後證實為中國的海廢漁具，正聯絡相關單位進行清理。

西嶼攝影名家顏東星在社群平台發文，指稱在農曆7月，乍看海面漂浮一列紅、黃、黑旗幟，令人感到非常詭異，待仔細觀察，發現其中浮球尤其是冬瓜型浮筒都是中國製造使用漁具，因此研判應該是海漂過來，剛好卡在學仔尾海邊。

請繼續往下閱讀...

PO一文引發網友熱烈發言，有人認為可能是宗教祈福物品，也有人與政治聯想在一起。

網友一一許表示，感覺上這個物品形狀有點像台灣島，然後桃園的地方插了一隻國旗，新竹的地方插了1支五星旗，很像是中國的作戰部署圖，代表在台灣已經插旗的地方，自己都感覺越講越恐怖了，這個農曆7月怪談瀰漫宗教詭異氣氛及民眾對政治不安的色彩。

學仔尾位於西嶼鄉小池角與赤馬地區間，隨著潮汐的變化，退潮時露出寬廣遼闊的潮間帶與礁岩地形，一旁還有大片的沙灘，主要是矽質玄武岩地形；除了發育出玄武岩柱狀節理外，還富有小火山口與低平火山口的地質，學者推測原為一龐大的低平火山口之熔岩湖所構成，經由海蝕過程，海浪侵蝕海崖，造成海崖逐漸崩退而形成了與海面幾乎同高的平坦岩台，冬季東北季風時常有大批海廢漂流堆置。

時值中元普渡，各色旗幟海漂物出現，氣氛相當詭異。（顏東星提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法