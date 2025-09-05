好消息！宜蘭太平山蹦蹦車 10/1全線復駛

宜蘭太平山蹦蹦車預計10月1日全線復駛。（農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）

2025/09/05 09:33

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭太平山國家森林遊樂區，熱門蹦蹦車去年7月受凱米颱風影響受損，歷經1年多災害復建工程，預計10月1日起全線恢復通車，遊客可搭乘蹦蹦車往返「太平山站—茂興站」，體驗森林鐵道魅力。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，去年受到凱米颱風侵襲，太平山下起超過1200毫米豪雨，造成蹦蹦車1.5公里處下邊坡崩塌，軌道路基嚴重流失，經考量遊客安全，調整為僅提供1公里處往返的局部復駛路線。

隨後，宜蘭分署展開1年多邊坡保護及鐵道更新等復建工程，上月迄今陸續完工，預計9月18日至9月30日進行全線測試與人員訓練等工作，期間原蹦蹦車班次將調整為下午2點為末班車，取消下午2點半、3點與3點半等班次。

宜蘭分署表示，擁有百年歷史的太平山蹦蹦車，將於10月1日再度全線重新開放「太平山站—茂興站」經典林業鐵道路線，帶領遊客穿梭於雲霧山林，重現行駛在森林裡的時光列車的美景，提供太平山站至茂興站往返遊程，歡迎遊客安排搭乘蹦蹦車，體驗森林生態之旅。

宜蘭分署也公布票價，全票180元，適用12歲至64歲者；優待票120票，適用3歲至12歲以及65歲以上長者；0歲至2歲、身障者及其必要身障陪伴者1人為免票。原則上每天8班次，7月、8月每天及6月、9月國定例假日，加開第9班次，詳情請洽官網。

