基隆八斗高中原民實驗班 7人通過阿美族語中高級認證居全國第一

基隆市八斗高中原住民實驗教育班，經由學校打造沉浸式族語教學環境，還請來原住民耆老傳授族語，近年來族語認證成果豐碩。（圖為基隆市政府提供）

2025/09/05 09:23

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市八斗高中原住民實驗教育班，經由學校打造沉浸式族語教學環境，還請來原住民耆老傳授族語，近年來族語認證成果豐碩；2025年全國共有8位高中生通過首次阿美族語中高級認證，其中，7位來自八斗高中，通過比例高居全國冠軍。

原住民族委員會主委曾智勇、立法委員伍麗華昨天（4日）17時到學校頒發獎金，基隆市副市長邱佩琳也率教育處同仁出席，並對實驗班的辦學成果表達高度肯定。

在活動中，實驗班學生以流利的阿美族語介紹文化園區發展歷程，展現母語傳承的學習成果；專責教師潘育文則進行未來發展專案報告，盼中央與地方持續挹注資源，深化原民教育發展。頒獎後，學生們以園區自種食材設計文化餐點，包含黃荊（sanliw）無蛋奶麵包、月桃葉（lengac ）與構樹葉（pahpah no lulang）氣泡飲、紫蘇與九層塔沙拉，以及以校園林地九芎（lalidec）木柴燻烤的肉品，結合傳統智慧與現代創意，展現原民實驗班學生在生活教育中培養的技能。

邱佩琳對學生流利的族語大表讚賞。她指出，市府將持續投入資源，招募族語師資，支持原民教育扎根。她提到，市府近期推動的「公私協力公車候車亭計畫」將與八斗高中合作，期盼透過學生的巧思創意，將八斗高中周邊候車亭打造成展現原民文化特色的社區亮點。

邱佩琳表示，感謝曾智勇允諾經費支持，讓基隆能進一步發展原住民中學教育，並透過全國性招生，吸引更多原住民子弟加入學習，在未來繼續發光發熱。

