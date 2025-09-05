不只種田還要算碳排！ 雲林青農超前部署搶學碳盤查

虎尾科技大學團隊開辦「永續農業調適工作坊」，吸引許多青農參加。（記者黃淑莉攝）

2025/09/05 09:15

〔記者黃淑莉／雲林報導〕面對未來碳稅、碳關稅挑戰，農業也不能置身事外，虎尾科技大學團隊開辦「永續農業調適工作坊」，吸引許多青農參加，有青農說，透過碳盤查課程讓他們重新檢視日常的農事管理，並開始思考如何兼顧產量與永續。

雲林縣是台灣農業大縣，米及多項蔬果、花卉產量都在全國名列前茅，但傳統耕作方式從整地、灌溉、施肥到農業廢棄物，皆會產生顯著碳排放，根據調查資料，市售的2公斤包裝米，碳足跡約2公斤。

請繼續往下閱讀...

虎科大USR「碳花薈萃－雲林花卉永續轉型與綠色人才培育計畫」團隊主持人林家驊指出， 面對國際碳關稅政策（如歐盟CBAM）即將上路，但多數農民對碳盤查、碳足跡與減碳實作的概念仍相對陌生，影響未來進入國際市場的競爭力。

林家驊表示，課程內容結合理論講解與實作操作，讓學員了解ISO 14064-1國際溫室氣體盤查標準，實際演練農業生產活動中的碳排查核步驟與記錄方式，也透過具體案例說明，讓農民開始意識到耕作過程中的環節皆與碳排有關，進而協助農民自我掌握碳排放資訊，強化對未來碳政策的應對能力。

參與的青農說，過去從沒想過農田工作也要看碳排，上課知道種植、生產過程哪裡會有碳排，將檢視自己的耕作方式有沒有可以改的地方，讓農業有競爭力及永續。

參加學員通過測驗頒發證書。（記者黃淑莉攝）

課程邀請專業講師授課，透過理論講解與實作操作，讓學員了解國際溫室氣體盤查標準。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法