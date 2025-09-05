為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    亂丟垃圾「全都錄」！埔里清潔隊公布高清畫面 1200元飛了

    機車騎士清晨到長壽公園外路口丟垃圾，被清楚拍到。（埔里清潔隊提供）

    機車騎士清晨到長壽公園外路口丟垃圾，被清楚拍到。（埔里清潔隊提供）

    2025/09/05 09:09

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕監視鏡頭加專人兩隻眼睛在看你！埔里鎮清潔隊僱專人監看路口監視器畫面，發現公園是亂丟垃圾熱區，長壽公園、北安公園都有，清潔隊再度公布畫面，影像清晰，騎車、開車的以車牌追人開罰，沒車牌的就請他們良心發現來當義工打掃公園。

    埔里鎮清潔隊有專人監看監視器畫面，「火眼金睛」發現懸掛地下錢莊貸款布條，公所請監理站協助找到懸掛車主開罰；上月也截圖公布在長壽公園外路口亂丟垃圾的畫面，提醒鎮民「3隻眼睛盯著你」。

    清潔隊昨天再度公布公園亂丟垃圾「高清畫面」，地點在北安公園和長壽公園，其中長壽公園外路口，上個月才公布過，9月3日、4日又在同位置拍到，時間是清晨5點多和下午2點多，下午拍到的還是老人家坐電動代步車由外籍看護陪著來丟。

    此外清潔隊也公布上月28日在北安公園的民眾坐在長椅和草地上，邊吃邊聊，垃圾就丟地上的畫面，影像清晰，有網友笑稱「若我被拍到，會覺得很丟臉！」。

    埔里清潔隊張陳俊宏表示，有拍到機車或汽車車牌的，依廢棄物清理法第50條規定，可處1200元至6000元罰鍰，首次拍到的開罰1200元，有人在另一道路被拍到兩次，將會加重罰鍰。至於坐在公園、騎代步電動車的，沒有車牌可追人，就請他們自己良心發現，當義工打掃環境。

    3個民眾在北安公園聊天，垃圾就丟在地上。（埔里清潔隊提供）

    3個民眾在北安公園聊天，垃圾就丟在地上。（埔里清潔隊提供）

    老人家騎電動代步車由外籍看護陪著來公園丟垃圾。（埔里清潔隊提供）

    老人家騎電動代步車由外籍看護陪著來公園丟垃圾。（埔里清潔隊提供）

