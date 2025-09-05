公務人員特考原住民族考試明後天舉行 屏東設考場

2025年公務人員特種考試原住民族考試試區設於屏東高級工業職業學校。（屏東縣政府提供）

2025/09/05 09:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025年公務人員特種考試原住民族考試，明（6）、後（7）日為期兩天舉行，在屏東縣設有考區，試區設於國立屏東高級工業職業學校，考生有288人。

屏東縣政府表示，為服務原住民族鄉親，歷來均協助考選部於屏東設置公務人員原住民族特考考區，今年考區設於國立屏東高工，該校並設有冷氣試場，提供完善舒適的應考環境。本項考試分三、四、五等考試，全國共分台北、南投、屏東、花蓮及台東等5個考區同時舉行，應考人數計1173人，其中屏東考區288人，公告暫定需用名額合計139名，預估平均錄取率為11.8%。

屏縣府表示，本項考試的考試通知書請應考人於國家考試網路報名資訊系統「考試通知書下載」項目下載。考前一天不開放進入試區查看試場，應考人如欲了解試場位置，可於考試當日於試區公布欄查看，或至國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」項下瀏覽；另為便利應考人快速連結上述頁面，考試通知書已增設QRcode，掃描後點選試區，即可查看試場所處位置。

屏縣府人事處提醒應考人，考試當日務必攜帶國民身分證或具有照片足資證明身分證件，應試科目如為測驗式試題，應自備2B鉛筆及橡皮擦、考試時不得攜帶無線電通訊設備入場應試，以免遭受扣分處分。本次考試期間校園不開放考生停車位。另試區附近交通流量大，易造成塞車，請應考人多加利用大眾運輸工具前往，並寬估到場時間。

