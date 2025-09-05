打開AI閱世界 新北市自強國小展開精彩國際學習旅程

新北市自強國小建置AI國際情境學習中心，連外觀都帶給師生對未來科技生活的想像。（記者翁聿煌攝）

2025/09/05 09:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市自強國小為呼應AI（人工智慧）時代來臨，啟用「自強領航 國際翱翔—AI國際情境學習中心」，校長張明賢說，不僅是學校的電腦資訊設施與教學課程要逐步與AI銜接，校方也將AI國際情境學習中心的外觀打造成融合國際教育意涵與師生嚮往的未來智慧科技願景。

張明賢指出，AI國際情境學習中心啟用，展現學校積極推動國際教育、提升學生全球素養的決心，學校能將原有活動中心改造為融合國際教育意涵的學習場域，中心外觀以「自強兒童搭乘火箭探索世界」為主題，結合彩繪階梯呈現北半球意象，以及101大樓、自由女神像、巴黎鐵塔等世界建築，營造濃厚的國際氛圍。

請繼續往下閱讀...

他表示，學習中心內部從健康足球、生態校園、閱讀悅讀等校訂課程出發，設置國際教育教學場域，未來更期盼透過豐富多元的國際繪本、數位化的學習工具以及跨國線上交流活動，讓孩子們從在地出發，就能讀萬卷書、行萬里路，培養具備在地關懷與全球視野的未來公民。

賴萬年文教基金會董事長粘舜權肯定校方透過硬體建設與課程軟體結合的模式，為新北市的國際教育發展樹立了典範，這座中心的成立，不僅是空間的升級，更是教育理念的實踐，期望能藉此提升學生的國際素養，強化未來在全球的競爭力。

學生陳醺元表示，原本的校園較為樸素，活動中心改造後變得充滿活力，黃筱芮分享，入口處的火箭與太空人裝飾十分可愛，聯絡簿上的SDGs圖示也巧妙呈現在玻璃牆面上，令人驚喜，她提到諾貝爾和平獎最年輕得主馬拉拉的名言讓她獲得更多力量，李芊妤開心地表示，彩色階梯繽紛活潑，上面還有動物、足球等代表學校的圖像，看了讓人心情愉悅。

學校的電腦資訊設施與教學課程要逐步與AI銜接。（記者翁聿煌攝）

自強國小建置AI國際情境學習中心，連外觀都帶給師生對未來科技生活的想像。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法