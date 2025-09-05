新北骨瘦如柴流浪羊獲救 展開牧場新生活

新北市動物保護處近日接獲林口里長通報，林口發電廠海邊出現一隻骨瘦如柴的山羊，孤單徘徊在海岸與農地間，疑似長期未進食。（動保處提供）

2025/09/05 08:46

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護處近日接獲林口里長通報，林口發電廠海邊出現一隻骨瘦如柴的山羊，孤單徘徊在海岸與農地間，疑似長期未進食。動保處立即派員將牠帶回板橋動物之家收容，經動保員蘇倚弘細心照護後，山羊逐漸恢復健康，最終透過媒合找到牧場終身收容，開啟幸福新生活。

蘇倚弘回憶，山羊剛到動物之家時極度不安，常焦躁踱步並發出低鳴。為協助牠恢復體力，他特別以玉米、大豆搭配草料補充營養，1個月後體態逐漸健壯，也願意親近人群，甚至會低頭輕蹭，展現久違的信任。經多方協調，新北山間一處牧場願意收養，場主已有飼養經驗，提供充足飼料與運動空間，確保牠能重拾活力。

動保處獸醫師說明，這隻羊為法國阿爾拜因山羊，是台灣最常見的乳用羊品種，性格溫和，若長期野放缺乏營養，容易出現體弱與焦躁等狀況。

新北市動保處長楊淑方提醒，每年約有百餘件山羊、豬隻、雞鴨等走失或棄養案件。依《動物保護法》，飼主應提供食物、飲水與活動空間，並妥善防護避免走失。若疏忽致動物脫逃，可處3000元至1萬5000元罰鍰；若故意棄養，則可處3萬元至15萬元罰鍰。

山羊性情溫和常可與其他動物混養。（動保處提供）

山羊會攀爬，飼養環境圍欄需1.5公尺且牢固。（動保處提供）

