    漫畫家「木笛」攜手南市圖 「推坑」漫畫想像世界

    漫畫家「木笛」徐碧娟配合南市圖公園總館的「一個不小心又入坑了」主題書展，也提供輸出的漫畫畫作一同展出。（南應大提供）

    2025/09/05 08:58

    〔記者劉婉君／台南報導〕在台南應用科技大學漫畫系任教的漫畫家「木笛」徐碧娟，與台南市立圖書館公園總館合作，於9月份主題書展「一個不小心又入坑了」，展出漫畫書、畫作，並辦理漫畫教學課程，推坑大小民眾一起進入漫畫的想像世界。

    徐碧娟因迷上漫畫，從小就立志成為漫畫家，高中就讀美工科，一路不斷精進自己的繪畫技巧，克服挫折，如願成為一位漫畫家。她的知名作品包括《木笛的漫畫小學堂:畫美少女的16個必學祕技》、《龍潭方物志》、《我的酸菜可不可以加點糖》．《酸菜的滋味》．《愛的漫畫教學》等，也回到自己的家鄉台南，傳承漫畫的技巧與對漫畫的熱愛。

    呼應書展主題中的「入坑」，網路流行語中意指心甘情願地投入、專注於某個興趣或愛好之中，徐碧娟則分享自己最愛的漫畫，希望「推坑」更多人一起愛上漫畫。除了漫畫書，她也大圖輸出漫畫作品，日前並已舉辦1場工作坊，教導大小民眾自己動手畫，吸引不少民眾參加，透過三管齊下的閱讀推廣活動，讓民眾進一步認識台南在地漫畫家的實力，一起走進漫畫的想像世界。

    「一個不小心又入坑了」主題書展，於南市圖公園總館1F大廳書展區，展出30日止，南市圖公園總館的官方臉書粉絲頁也精選入坑書單，方便民眾借閱，一起入坑。

