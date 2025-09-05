嘉縣SUPER教師與學生共創10萬字小說 校園生活變成爆笑故事

Super教師林穎慧（中）帶領學生共創10萬字小說。（記者林宜樟攝）

2025/09/05 08:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉和順國小是偏鄉小校，學生許多來自弱勢家庭，課外學習資源有限，老師林穎慧在校服務超過20年長期推動「走讀」活動，曾獲教育部「國小SUPER教師」肯定，近期他與孩子展開新挑戰，創作連載小說《班長說》， 已累積超過10萬字，期待未來能集結出版，留下獨一無二的青春紀錄。

林穎慧長期推動走讀，帶領孩子以步行或騎腳踏車走遍嘉義縣各鄉鎮及全台各地，鼓勵學生以手寫方式記錄所見所思，讓生活化為文字；最近他與六年甲班的孩子創作連載小說，以校園生活、走讀經歷，甚至跨國冒險為題材，透過幽默筆觸化為一篇篇笑料十足的故事，小說的主角「林大有」就是班長，名字台語發音酷似「喝醬油」，常被同學們拿來打趣，是最受矚目的角色，故事在臉書粉絲專頁「班長說連載」發表。

請繼續往下閱讀...

林穎慧說，希望孩子們發現生活裡的小事，經過觀察與描寫，就是最好的寫作題材，當自己故事變成小說，甚至有機會投稿上報，孩子就會更有自信。

學生「彤姐」說，自己常常在故事裡被寫成大胃王，雖然有點害羞，但看到同學笑翻，其實很開心；「小胖」也說，自己的任務是逗大家笑，結果被老師真的寫成「好鼻獅」，現在連別班同學都這樣叫；「海苔妹」分享，一開始覺得寫作很難，但看到自己一句小對話變成小說裡的笑點，「原來我也能當作者」。

《班長說》已完成「校園爆笑篇」、「走讀台灣篇」與「國際篇」，累積字數超過10萬字；林穎慧說，寫作不只是考試，更是把生活變成故事的能力，只要孩子願意寫，人人都能被看見。

臉書粉絲專頁「班長說連載」。（擷取自臉書粉絲專頁）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法