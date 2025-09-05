為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    預防人類乳突病毒 南投國二男生首波接種HPV疫苗

    南投9月起進入校園接種HPV公費疫苗，首度將國二男生納入接種對象 。（南投縣衛生局提供）

    南投9月起進入校園接種HPV公費疫苗，首度將國二男生納入接種對象 。（南投縣衛生局提供）

    2025/09/05 08:25

    〔記者張協昇／南投報導〕根據國際流行病學研究，人類乳突病毒（HPV）為全球最常見的性傳播感染之一，我國流行病學資料也顯示，青少年及年輕族群的感染率最高，除女性外，男性也可能感染高危型HPV，並導致多種癌症與疾病，且可能成為病毒傳播的隱形帶原者，因此南投縣自9月起擴大加碼公費HPV疫苗接種對象，首波將去年入學的國二男生納入接種對象，近期陸續在校園施打。

    南投縣衛生局表示，早期認為HPV主要引發子宮頸癌，後續證實除了子宮頸癌外，HPV也與多種男女外生殖器癌、頭頸癌等高度相關，可見男性同樣面臨感染HPV風險。

    草屯鎮衛生所醫師蕭誌毅也指出，HPV疫苗可以預防子宮頸癌、肛門癌、喉癌、生殖器癌、以及性傳染病菜花，不只是保護女生，對男生同樣有預防效果，越早接種，保護力越好。

    衛生局說，南投縣自107年起配合國民健康署政策，提供國中女生公費HPV疫苗接種服務，由2價HPV疫苗接種到保護效果更佳的9價HPV公費疫苗，至今接種成效良好。今年首度將男性納入接種對象，為強化青少年健康知能並提升接種意願，將由各衛生所醫療團隊進入校園辦理衛教宣導課程，宣導HPV防治正確認知與疫苗安全性，再透過學校提供疫苗手冊及宣導單，使家長瞭解疫苗安全與接種重要性，促進家長重視HPV感染對青少年未來衍生癌症的威脅，提升接種率。

