南投首辦國慶焰火 原民風流水席上菜

南投縣舉辦原風流水席總舖師培訓課程，學員都是具經縣府認證的烤大豬職人。（南投縣政府提供）

2025/09/05 08:18

〔記者張協昇／南投報導〕為提升原住民承辦中小型宴會的能力，南投縣政府舉辦「2025年南投縣原風流水席總舖師培訓課程」，透過55小時的專業培訓，協助已具備「南投原創烤大豬巴布」認證的職人們，進一步學習烹調融合原住民族文化特色的流水席料理，將在南投縣首次舉辦的國慶焰火市集中展現培訓成果與廚藝。

南投縣政府原住民行政處從前年起舉辦兩屆「南投原創烤大豬巴布認證」，培育數十位烤大豬職人，為讓這些已在烤豬技藝領域累積豐富經驗與客戶基礎的職人們，能具備烹調其他料理能力，因而舉辦此總舖師培訓課程，課程內容涵蓋菜單設計、成本控制、食品安全衛生管理，以及最核心的原風流水席料理實作技法。

原住民行政處表示，課程深度融入原住民族傳統食材的創新應用，如學習運用馬告、刺蔥、小米、紅藜、山蘇、樹豆、山當歸等珍貴原住民食材，製作出「馬告香雞腿排拼原民香腸」、「鹽烤鱒魚」、「小米紅藜南瓜盅」、「炭烤豬肉佐刺蔥鹽」、「樹豆雞湯」等具有濃厚原住民文化特色的流水席料理。

原住民行政處指出，今年南投首辦國慶焰火，10月10日當天學員將在南投會展中心的國慶焰火市集展售攤實作獻藝，直接面對預計湧入的20多萬觀光人潮，將是對學員技能的實戰檢驗，同時透過成果展現，讓全國民眾認識南投原住民餐飲服務的專業水準與文化特色，創造更多商機。

南投縣政府培訓原風流水席總舖師，將在國慶焰火市集展現成果。（南縣縣政府提供）

南投縣舉辦原風流水席總舖師培訓課程，圖為前年12月縣府舉辦的原鄉特色餐成果發表會料理。（資料照，記者張協昇攝）

今年國慶焰火將在南投縣舉辦，圖為南投燈會施放焰火情形。（南投縣政府提供）

