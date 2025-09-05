為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    老師規勸放學離校 台南某國中女學生飆髒話嗆聲「求我啊！」

    女老師多次規勸卻遭女學生挑釁回嗆：「求我啊！」引發網友熱議。圖經變色處理。（擷自臉書）

    2025/09/05 09:04

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南某所中學放學後，幾名女學生仍逗留教室走廊嬉戲，1名女老師多次規勸卻遭挑釁回嗆：「求我啊！」影片曝光後，引發超過130萬人次觀看，也引起網友熱議。

    學生叫囂老師影片中，這名女老師多次規勸學生離開，但她們不僅不聽，其中1名學生甚至挑釁老師說：「求我啊」，聲稱自己要讀書，並從書包隨意拿出聯絡簿。老師耐心表示，下課想練熱舞可以去活動中心，那邊還有觀眾，「我是關心你」，卻遭對方回嗆「我不需要關心」「求我啊！」過程中其他學生起鬨辱罵，影片中可聽到髒話「幹XX」、「死猴」。

    此事發生於9月1日，南市教育局知悉後已介入了解並請校方申報妥適處理，校方進行輔導糾正，學生已向老師表歉意。

    不過，此事件續引發網友熱烈討論。有人認為這只是少數偏差行為，少年血氣方剛不成熟，並非所有學生如此；也有人感嘆，連小學生也可能出現類似行為。對於放學後校園安全、學生照顧責任歸屬等議題，也引起關注。

    留言中多數人對學生挑釁行徑感到驚訝與不滿：「以前我們再壞，也不敢不尊敬老師」、「老一輩都是被打罵教育的，看到老師跟看到鬼一樣」、「這就是愛的教育的結果，一代不如一代」。也有網友表示，如果學生只是孩子，老師能保持冷靜已難能可貴，「真心佩服這位老師的修養」。

    另有人指出，低生育率下更應重視品格教育，家庭教育應與學校配合；有人則認為，現今社會對學生的錯常怪罪教育制度，忽略家庭管教的重要性，「學校改變了打罵模式，但部分家長放任，導致孩子越來越不懂尊重」。也有人補充，部分家長管教孩子過嚴，可能遭受家暴指控，教養困境複雜。

