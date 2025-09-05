毛孩已成「伴侶」！屏科大獸醫教學醫院移師市區

屏科大獸醫教學醫院屏東城中院區。（取自屏科大獸醫教學醫院臉書）

2025/09/05 07:36

〔記者陳彥廷／屏東報導〕現在家裡有養毛小孩的家庭越來越多，寵物就醫的需求是越來越大，長期深耕內埔的屏科大獸醫教學醫院，如今將要走進市區，讓更多家庭及毛孩能擁有更完善的就醫環境，國立屏科大指出，從9月9日起，伴侶動物（即常見的貓、狗）及特殊寵物（如兩爬等）醫療業務，將於屏東的首善之區屏東市進行試營運。

台灣犬貓數總數早已超越年度新生兒數，寵物更像是空巢期夫妻、頂客族或獨老「伴侶」，長年在內埔開業並結合學術及實務臨床經驗的屏科大獸醫教學醫院，在營運30多年後，將於9月9日將大部分民眾會有需求的寵物醫療部分搬遷至屏東市信義路的城中院區。

屏科大獸醫教學醫院內埔院區在8月29日完成最後一天的診療，院方表示，此地曾培育出許多獸醫，毛孩治療、飼主守侯、學生及醫師於此學習、成長，教學醫院對此是無比感激與懷念，搬遷期間，伴侶動物、特殊寵物業務暫停診療。

在屏科大已30多年，且獸醫系學生能就近進行實習，還是中部以南縣市動物轉診的醫院，為何會在今年決定搬遷，獸醫教學醫院透露，原內埔校區經過多年使用，考量建物大小、動線及轉診地點便利性、學生數量增加、教學空間動線等原因，因此規劃搬遷至城中院區。

屏科大獸醫教學醫院因堅實的學術後盾及長年實務經驗搭配精密診療儀器深受飼主信賴，也被不少飼主視為毛孩生病或受傷的最後一道防線，未來城中區醫院將添購160切電腦斷層掃描（CT），也訂製全台獨有可承重300公斤的床台，敬請有需求飼主期待9月9日的試營運。

既有的獸醫教學醫院。（記者陳彥廷攝）

