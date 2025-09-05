展望會發放1600多萬助學金 台南仍有3成學童待資助

世界展望會陸續為所服務的兒少發放助學金，支持孩子順利接受教育。（展望會提供）

2025/09/05 07:28

〔記者蔡文居／台南報導〕目前中小學已開學了，為了讓經濟弱勢家庭的孩子能安心就學，台灣世界展望會針對台南地區所服務的兒少發放助學金，目前已發放1600多萬元，每人7500元助學金，讓2225名學童不會因經濟壓力而中斷學習。

台灣世界展望會南區辦事處表示，展望會從8月27日到9月6日陸續為所服務的兒少發放助學金，支持孩子順利接受教育。今年更有愛心企業響應支持，由九乘九文具專家捐贈文具包、金石堂捐贈全新書包，陪伴弱勢學子帶著嶄新的學習用品開心迎接新學期。

展望會工作人員表示，其中，台南地區共發放共發放2225名學童，每人7500元助學金，目前發放總金額1668萬7500元。發放人數約佔台南地區所服務兒少的7成，另有3成兒少仍待資助。

展望會南區辦事處長林惠君表示，感謝社會各界資助人的愛心，教育是翻轉生命最重要的關鍵，期望透過教育及營養扶助金陪伴孩子在學習路上持續前行，呼籲社會大眾關注弱勢家庭的教育需求，讓更多孩子擁有追夢的力量。

