太平洋高壓再增強！北部高溫上看38度 午後續防雷陣雨

2025/09/05 08:31

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，本週前幾天雖因高空冷心低壓通過，大雨區域增加，不過今日因太平洋高壓再度增強，各地天氣轉為多雲時晴，且北部白天高溫上看37、38度，午後在桃園以南地區及其它山區，也可能有局部短暫雷陣雨。另外颱琵琶」今日將侵襲日本四國、本州南側，而在南海有「熱帶擾動」發展中，預估下週一侵襲港、澳，對台無直接影響。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天各地晴朗，北部酷熱，高溫達37、38度，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑；午後山區有局部陣雨或雷雨，南部、東南部偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，下週日至週四南方水氣增多，各地多雲時晴，北台仍偏熱；南部、東南部有局部短暫降雨，午後山區有對流發展，擴及部分平地，注意有大雷雨發生的機率。

吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱琵琶」今日侵襲日本四國、本州南側，有日本行程的民眾應注意其動態。至於最新歐洲模式模擬顯示，另一「熱帶擾動」在南海發展，預估下週一侵襲港、澳。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，本週由於高空冷心低壓通過，大氣不穩定度增加，自週二起至週四，午後大雨區域增加、降雨強度也增強。不過今日起因太平洋高壓增強，高空冷心低壓遠離，各地天氣轉為多雲時晴的夏季型態，西半部高溫上探攝氏35至37度，東半部高溫也在攝氏33至35度。

至於降雨部份，「林老師氣象站」表示，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後熱力對流則以桃園以南地區及其它山區有局部短暫雷陣雨發生機會較大。

「林老師氣象站」也說明，所謂的高空冷心低壓（Cold-core Low），多發生於對流層中高層（約300–500 hPa高度），其核心溫度低於周圍大氣，是屬於「冷心系統」。當高空冷心低壓接近或盤據台灣上空時，因高空冷空氣疊加夏季地面高溫，會增加大氣的垂直不穩定度，讓午後熱力對流更容易發展。

「林老師氣象站」解釋，在高空冷心低壓附近，環境相當不穩定，對流系統常多伴隨雷擊、冰雹或強陣風等劇烈天氣。倘若高空冷心低壓滯留於台灣附近，也會使得不穩定的天氣延長，造成數日持續性、集中性的顯著降雨。

「林老師氣象站」提到，高空冷心低壓也會改變周圍大尺度環流，對颱風的路徑有導引或干擾作用。當颱風靠近時，若與高空冷心低壓互動，可能導致路徑改變，甚至增強颱風的對流，或產生「藤原效應」式的旋轉互繞。

「林老師氣象站」指出，今日起因太平洋高壓增強，高空冷心低壓遠離，各地天氣轉為多雲時晴的夏季型態，西半部高溫上探攝氏35至37度，東半部高溫也在攝氏33至35度。

