桃園嬤電輔車A到路旁轎車「秒」離開 車主PO文：找到有獎金

2025/09/04 23:54

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名阿嬤騎乘電動輔助車行經中壢區溪洲街與八德路口時，不慎撞擊36歲鍾姓女子停放於路邊的轎車，導致該車左後方受損後，阿嬤並未停車而是直接離開。鍾女將監視器當下拍攝「逃逸」案件的畫面分享至社群平台，希望靠網友的力量把這位「移動神主牌」找出來，更表示提供並找到肇事者還有額外獎金。

對此，中壢警分局普仁派出所今（4）日表示，鍾女停放路邊的轎車，是昨日下午3點40分許，被一名阿嬤騎乘的電動輔助車碰撞，致使左車尾受損，警方依規定受理報案並調閱路口監視錄影畫面，待通知阿嬤到案後，由雙方洽談事故賠償事宜。

警方表示，依現行交通法規，電動輔助代步車列為「行人輔具」，是比照行人使用範圍，只能在騎樓、人行道行駛，若違規騎在道路上，依道路交通管理處罰條例第78條可處500元罰鍰。

警方呼籲，駕駛車輛或使用電動輔助車輛時，務必隨時注意周遭狀況，保持行車安全距離，並遵守交通規則，倘若不慎發生碰撞或交通事故，務必立即通知警方到場處理，以確保自身及他人權益。

阿嬤騎電動輔助車不慎撞擊鍾女停放於路邊的轎車被拍下。（取材Threads畫面）

