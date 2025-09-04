為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園嬤電輔車A到路旁轎車「秒」離開 車主PO文：找到有獎金

    阿嬤騎電動輔助車不慎撞擊鍾女停放於路邊的轎車被拍下。（取材Threads畫面）

    阿嬤騎電動輔助車不慎撞擊鍾女停放於路邊的轎車被拍下。（取材Threads畫面）

    2025/09/04 23:54

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名阿嬤騎乘電動輔助車行經中壢區溪洲街與八德路口時，不慎撞擊36歲鍾姓女子停放於路邊的轎車，導致該車左後方受損後，阿嬤並未停車而是直接離開。鍾女將監視器當下拍攝「逃逸」案件的畫面分享至社群平台，希望靠網友的力量把這位「移動神主牌」找出來，更表示提供並找到肇事者還有額外獎金。

    對此，中壢警分局普仁派出所今（4）日表示，鍾女停放路邊的轎車，是昨日下午3點40分許，被一名阿嬤騎乘的電動輔助車碰撞，致使左車尾受損，警方依規定受理報案並調閱路口監視錄影畫面，待通知阿嬤到案後，由雙方洽談事故賠償事宜。

    警方表示，依現行交通法規，電動輔助代步車列為「行人輔具」，是比照行人使用範圍，只能在騎樓、人行道行駛，若違規騎在道路上，依道路交通管理處罰條例第78條可處500元罰鍰。

    警方呼籲，駕駛車輛或使用電動輔助車輛時，務必隨時注意周遭狀況，保持行車安全距離，並遵守交通規則，倘若不慎發生碰撞或交通事故，務必立即通知警方到場處理，以確保自身及他人權益。

    阿嬤騎電動輔助車不慎撞擊鍾女停放於路邊的轎車被拍下。（取材Threads畫面）

    阿嬤騎電動輔助車不慎撞擊鍾女停放於路邊的轎車被拍下。（取材Threads畫面）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播