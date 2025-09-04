台南單車「三館線」串連3地標 議員：標誌標線須更清楚

南市設置自行車「三館線」導引標示。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/04 23:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市新規劃「三館自行車道」，串連國立台灣歷史博物館、市立圖書館總館與奇美博物館，並結合既有「雙館自行車道」，形成全長58公里環狀路線，一路穿梭歷史、書香與藝術，盼提升城市觀光與自行車旅遊環境。

不過，市議員朱正軒指出，僅有「紙上圈線」仍嫌不足，市府應同步規劃硬體建設與安全配套。他提醒，三館路線經過中華路、中華東路一至三段，車流量大、速差懸殊，自行車與汽機車混行風險高，必須設置更清楚的標誌標線、路口號誌與穿越指引，才能避免成為「高風險路段」。

請繼續往下閱讀...

朱正軒強調，交通文化同樣重要，用路人應養成「禮讓弱者」的習慣，汽機車禮讓行人、機車禮讓自行車、汽車禮讓機車，才能建構真正安全、友善的道路環境。

民眾林先生說，市區部分路段因地幅受限，難以設置專用車道，加上導引牌有時設在中央分隔島，方向不夠清楚，外地遊客可能會感到「霧煞煞」；建議市府優化設計，讓指引更清楚明確。也有民眾反映，目前台南自行車專用道不足，「三館線」多為機慢車共用車道，騎士仍得自行注意安全。

南市交通局表示，相關導引牌面已建置完成，呼籲民眾善加利用，並提醒汽機車駕駛注意安全與禮讓，共同營造友善交通環境。

「三館線」結合既有的「雙博物館自行車道」，加入市圖新總館路線。（記者洪瑞琴攝）

「三館線」沿途部分景點有設公共自行車租點，方便騎乘。（記者洪瑞琴攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法