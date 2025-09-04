為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南風神廟後方大樓案喊卡 地主決將土地售予廟方

    風神廟後方土地開發興建案風波落幕。（記者洪瑞琴攝）

    2025/09/04 22:16

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕市定古蹟台南風神廟後方土地，原本規劃興建大樓，引發文資保存爭議。如今在各界關注與廟方協調下，地主決定將土地出售予廟方，相關權屬移轉正辦理中，風神廟管理委員會今（4）日透過臉書宣布「建案已撤」，強調未來不會再有新建大樓疑慮。

    「搶救風神廟聯盟」對此結果表示欣慰，形容是信仰與文化保存的一大勝利，感謝各界簽署支持、聲援奔走，讓社會看見古蹟保存的重要性，也促成今日好結果。

    公民運動人士何宗勳也在社群貼文感嘆，僅短短兩三個月，搶救運動就快速落幕，直呼「或許是台灣文化資產搶救史上最快、最成功的一次」，整個過程宛如「天界與人界共同努力」，充滿不可思議的傳奇色彩。

    南市文化局則表示，大約兩週前，據側面聽聞，原地主有打消興建大樓念頭。南市文化資產管理處早在去年3月即公告提醒地主，依《文化資產保存法》規定，古蹟周邊工程或開發不得破壞或遮蔽古蹟樣貌，並須經古蹟審議會通過；若涉及拆除，也必須遵循《建築法》，並確保施工不損及古蹟。當地若強行開發，過程不僅繁複，也充滿限制。

    風神廟管委會在臉書貼公告，後方土地建案已正式撤案。（擷自臉書）

    南市文化資產管理處早在去年3月即公告函示《文化資產保存法》規定，宛如為古蹟貼了「護身符」。（記者洪瑞琴翻攝）

