桃園客庄中元祭 中壢仁海宮前台1線11日封路14小時

桃園市「2025壢之慶─中元祭」推出「特色神豬裝置藝術」，以「米」作為創作媒介取代傳統神豬。（記者李容萍攝）

2025/09/04 22:30

〔記者李容萍／桃園報導〕中元節將至，桃園市政府、中壢區公所、中壢仁海宮與中壢區埔頂庄廿九個輪值里合辦「2025壢之慶─中元祭」，將於10日安排水燈排祈福遶境活動，11日依例在中壢仁海宮前台1線封街舉辦慶典之夜，當日上午10點至晚上12點，中壢區延平路（環北路至元化路間）將進行封路。

包括市府民政局長劉思遠、中壢區長李日強、中壢仁海宮董事長王介禧、市議員梁為超、謝美英、桃園市區里組織社會服務協會理事長黃連應等人今日出席活動記者會，會中展示今年特製的Q版「棒球主題」水燈排，由在地親子共同彩繪完成，為傳統水燈增添年輕活力與藝術美感，趣味十足的創作體驗，讓傳統向在地扎根。

今年也推出「特色神豬裝置藝術」，以「米」作為創作媒介取代傳統神豬，傳達環保與善念，活動結束由廟方轉贈需要的族群，讓民俗、藝術與公益相互結合，營造「善的循環」。

劉思遠表示，10日登場的水燈排祈福遶境活動，埔頂庄輪值里下午1點自中壢仁海宮出發，前往新街溪東明橋上游順流右岸祈福放水燈，途經29個輪值里豎立水燈排祈福保平安；下午3點30分，中壢仁海宮遶境隊伍接力出發，途經中央東路與復興路口、中壢夜市及銀河廣場，除3層樓高的傳統大型水燈排，還有親子彩繪Ｑ版棒球主題水燈排震撼登場，更邀請樂天女孩啦啦隊與在地少棒小球員共同踩街，展現運動與民俗文化的跨界交流。

11日慶典之夜在中壢仁海宮前封街舉辦，邀請創作才子阿沁、客家創作才女林沛蕎、出身「超級紅人榜」的歌手陳孟賢、搖滾女王林曉培與零死角百變男團VERA等卡司接力演出，現場還有親子DIY體驗、客家闖關遊戲、歡樂大摸彩（包括50吋液晶電視與多項家電好禮），以及多達40攤的市集攤位，吃喝玩樂一次滿足！

特製的Q版「棒球主題」水燈排，由在地親子共同彩繪完成。（記者李容萍攝）

