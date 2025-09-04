基隆建德國中組棒球隊拚招生竟「連社團都沒有」 校方回應曝原因

基隆市建德國中被家長投訴，學校承諾組棒球校隊，結果9月1日開學卻發現被騙，學校根本沒棒球隊。示意圖，圖中人物與建德國中無關。（記者俞肇福攝）

2025/09/04 22:29

〔記者俞肇福／基隆報導〕有家長向基隆市棒球委員會主任委員劉韋巡投訴，基隆市建德國中以成立「棒球隊」名義宣傳招生，9月1日開學後才發現學校根本沒有棒球隊，連棒球社團都沒有。建德國中校長沈俊光受訪時回應，建德國小原本棒球隊有一半的人跑去汐止秀峰高中國中部，建德國中現有的打棒球人數不足組成棒球隊，學校已經跟教育處溝通，會規畫先成立棒球社團。

教育處副處長楊永芬說，有關家長反應建德國中以棒球隊成立對外招生疑義，經瞭解建德國中棒球發展，是屬於學校社團性質，與建德國小的棒球社團銜接，以培養學生運動習慣、個人興趣及增進體適能為方向，非屬體育班或運動團隊以競技成績為導向的性質。各級學校對各類運動發展如有需求，教育處會給予經費等相關支持，鼓勵學生多元運動發展。

請繼續往下閱讀...

劉韋巡說，投訴的家長說，建德國中先前承諾要成立棒球校隊，吸引家長把孩子送來讀建德國中，但開學後才發現被騙，連棒球社團都沒有，只有樂樂棒球社，但樂樂棒球社不等於棒球，家長投訴校方卻冷回應。劉韋巡建議，先成立棒球社團再研議成立棒球隊，避免棒球人才流落外地。

校長：建德國小棒球隊員一半跑去秀峰體育班 人數不足先成立社團

沈俊光說，當時是希望建德國小棒球隊整隊就讀建德國中，成立棒球隊，除了延續升學並參加比賽；不料，後來有一半的學生跑去念秀峰體育班，造成人數不足，學校會先規畫社團，已向教育處申請相關經費，把事情圓滿解決。

教育處說，學校體育發展需要時間累積，114學年度基隆市信義國中為棒球重點發展學校；另外，基隆市有7所國小、2所國中、1所高中以社團方式，培育對棒球運動有興趣的孩子。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法