麻豆倒風內海故事館全新開幕 述說龍喉出皇帝傳說

台南麻豆倒風內海故事館重新開展。（記者楊金城攝）

2025/09/04 22:13

〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆倒風內海故事館在開館15年後，以1490萬元完成更展和戶外步道環境設施改善，今天（4日）全新開幕，展示古麻豆港水堀頭遺址的考古成果，和地方龍喉的傳說，述說昔日400年前倒風內海周邊的發展史，台南市文化局副局長林韋旭說，下階段將新建第二期園區步道，連結龍池、鳳池。

麻豆倒風內海故事館成為串連倒風內海、麻豆地區歷史信仰與考古成果的重要教育場館，包括文化部文化資產局主秘張祐創、考古學者劉益昌、立委陳亭妃、市議員陳秋宏、麻豆區長楊政舉和各校校長出席見證，重視在地文化資產保存與推廣。

請繼續往下閱讀...

當年主導水堀頭港（古麻豆港）遺址考古的劉益昌表示，近400年前，台南沿海南有台江內海、北有倒風內海，古麻豆港位處倒風內海的東南側河港，貿易興盛，轉運貨物到府城，在倒風內海的北邊還有魍港（又稱網港）、北港（北邊的港口，非今之北港），在文獻、古地圖紀錄比安平發展更早，但他窮其一生都找不到港口地點，期望後進在未來考古揭密。

劉益昌說，倒風內海故事館展現滄海桑田的地理變化和文史發展，值得學生前來參訪上課，了解倒風內海、海上貿易、平埔西拉雅的故事。

林韋旭指出，古麻豆港還有龍喉會出皇帝的傳說，清朝因此以石碑和榨甘蔗汁的石車（蔗車）丟入池底鎮住，破壞風水，都在考古中挖掘出，園區中的鳳池也有昔日碼頭遺構、出土文物，倒風內海的發展史值得一看。

麻豆古港的碼頭遺跡。（記者楊金城攝）

倒風內海故事館更新主題展，新增影音互動裝置述說倒風內海周邊的傳說。（記者楊金城攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法