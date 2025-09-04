三昧堂戲偶化身守護動物代言人 嘉義縣禁用獸鋏宣導影片吸睛

操偶師操作布袋戲偶宣導。（嘉義縣政府提供）

2025/09/04 21:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為杜絕山豬吊、捕獸鋏對動物造成永久性傷害，嘉義縣家畜疾病防治所推行「獸鋏淨空嘉園專案」，與三昧堂創意木偶團隊合作拍攝「偶愛嘉，不要鋏」布袋戲版宣導影片，今天發表，以創新方式宣導禁用獸鋏陷阱，用生動畫面傳遞愛護動物理念。

短片由三昧堂團長嚴仁鴻編寫劇本，劇中主角公孫長歌可與動物交流溝通，當山上動物們遭受非法捕捉陷阱受傷時，由主角緊急救援，以創意方式將獸鋏及山豬吊宣導帶入劇情中。

今天首映會邀請三昧堂操偶師操作公孫長歌與神醫墨浪等布袋戲偶，家畜所在現場架設捕獸鋏及山豬吊陷阱體驗區，讓觀眾見識器械殺傷力，指導民眾發現動物誤中陷阱時的通報處置方式。

嘉義縣家畜所長林珮如表示，今年截至8月底動物因獸鋏受傷案件約40件，佔總體救援案件的13.11％；依動物保護法規定，非法使用山豬吊與捕獸鋏捕抓動物可開罰1萬5,000元至7萬5,000元，如造成動物死亡或肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最重可處2年有期徒刑併科200萬元罰金；如造成保育類野生動物死亡，依野生動物保育法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬罰金。

縣府農業處長許彰敏表示，民眾如發現山豬吊與捕獸鋏，可進行「拍照錄影」、「定位」與「撥打1959」通報3步驟，縣府將盡速派員前往處置。

嘉義縣家畜疾病防治所與三昧堂創意木偶團隊發表「偶愛嘉，不要鋏」布袋戲版宣導影片。（嘉義縣政府提供）

