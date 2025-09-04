機場捷運晚上又跳電 再影響1200旅客

桃園機場捷運今天發生2次第三軌供電異常造成跳電，共影響3200旅客。（資料照）

2025/09/04 21:57

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園機場捷運今（4）日上午跳電、影響約2000旅客，狀況排除後，今晚7點18分全線第三軌供電設備再度發生異常，自動保護機制啟動致電力跳脫，行控中心確認疑似故障點進行設備隔離，4分鐘後恢復全線列車運轉，全線19列車約1200旅客受影響。

機場捷運於上午11點23分發生第三軌供電設備異常，行控中心進行處理後於11點26分全線列車恢復運轉，狀況影響19列車約2000旅客。不料，晚間7點18分再度發生第三軌供電設備異常，經處理於晚間7點22分全線列車恢復運轉。

桃園大眾捷運公司說，機捷供電發生異常跳電後，線上列車雖失去電力，均依標準作業程序滑行至車站靠站，車廂內透過備用電池維持照明及通風，但無冷氣供應，靠站後車門均打開讓乘客可以進出車廂。

桃捷公司說，晚間跳電狀況排除後，目前系統已恢復正常營運，班距逐步調整中；對旅客造成的不便深表歉意，將於收班後進一步檢視一日二次異常的原因；旅客如需誤點證明可查詢桃捷公司官網或到全線車站詢問處（A20站除外）開立。

