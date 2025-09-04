為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    神助?台南風神廟後方土地建案撤案 管委會呼籲信眾安心

    風神廟管委會在臉書貼公告，後方土地建案已正式撤案。（擷自臉書）

    風神廟管委會在臉書貼公告，後方土地建案已正式撤案。（擷自臉書）

    2025/09/04 20:21

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市中西區市定古蹟風神廟後方土地開發爭議近日引發地方與社會關注。風神廟管理委員會今（4）日在官方臉書發文表示，已與地主達成共識，後方1417地號土地不會興建大樓，也不會進行地基開挖，相關建案已正式撤案，土地已由地主轉售，未來不會再有新建大樓疑慮，呼籲信眾安心。

    風神廟為全台少見主祀風神的廟宇，廟前接官亭與牌樓保留完整歷史風貌。先前廟後方的私人土地原規劃興建五層樓大樓，引發民間團體擔憂可能影響古蹟結構安全與天際線景觀。文化局曾介入協商，將建物高度降為3層，基礎開挖深度縮減至約1.5公尺，並要求提出安全評估與施工監測計畫，但仍有部分團體表達疑慮。

    管委會在臉書強調，此舉是對信仰傳承的保障，也是守護地方安定的承諾。呼籲外界停止散播不實謠言，以免造成誤解與不必要的擔憂。針對「搶救風神廟聯盟」的行動，管委會特別澄清，雙方並無隸屬或直接關係，其立場與發言不代表管委會。

    管委會感謝各界關心，承諾後續規劃與改善將秉持公開透明原則，並會第一時間透過官方臉書公布最新訊息，請各界以官方資訊為準，共同守護這片土地與信仰文化。

    風神廟後方土地相關建案傳出撤案。（記者洪瑞琴攝）

    風神廟後方土地相關建案傳出撤案。（記者洪瑞琴攝）

