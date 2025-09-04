張善政 : 桃園免費營養午餐 在地食材入校園

龍星國小學童享用免費營養午餐，個個和市長張善政（中左）等人吃的津津有味。（記者李容萍攝）

2025/09/04 19:50

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（4）日中午前往龍潭區龍星國小，視察公私立國中小學生免費營養午餐。他表示，面對物價上漲，自114學年度起，每餐再增加3元補助，補助上限提升至51元，除堅守食安與在地食材兩大原則，嚴格把關供餐來源，也讓學校在食材採購上有更多選擇與彈性，提升餐點品質與多樣性。

張善政等人與龍星國小學生、校長陳秀惠、家長會長劉威佑一同在勤耕園體驗採收小白菜，並進教室享用午餐。今日菜色有芋頭地瓜飯、梅乾菜醬滷雞腿、綠竹筍炒肉絲、有機小白菜、紅藜玉米濃湯及香蕉，其中，綠竹筍及紅藜選用大溪在地食材，梅乾菜醬滷雞腿結合客家文化特色，落實「吃當季、食在地」理念。

請繼續往下閱讀...

張善政指出，看到小朋友吃營養午餐吃得很開心，還會去打第二次菜，市府非常注重學校營養午餐，特別注重食安與在地食材，現今物價不斷上漲，這學期增加補助3元，近期面對美國壓力希望全面開放農產品進口，一方面希望中央政府挺住，二方面市府也會把關，讓營養午餐品質會受到保障。

龍星國小約有學童1100位、加上學校老師和資源分享鄰近潛龍國小約1000份營養午餐，學校廚房每日約準備2200份營養午餐； 營養師洪菱慧提到，為讓學童享用美味又健康的營養午餐，選用符合「三章一Q」（CAS優良、有機、產銷履歷農產品3標章和可溯源條碼）新鮮食材， 同時推動營養教育，在學期中舉辦「把菜吃光光」活動，鼓勵班級學生養成良好飲食習慣不怕吃青菜。

龍星國小免費營養午餐菜色。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）與龍星國小學童一起在校內勤耕園體驗食農樂趣。（記者李容萍攝）

龍星國小免費營養午餐選用在地食材。（記者李容萍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法