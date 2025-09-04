拚擺脫行人地獄 台中公車大執法交成績單 1-5月事故傷亡降2成

為維護行人安全，台中啟動無限期公車大執法。（市府提供）

2025/09/04 20:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市拚洗刷行人地獄污名，啟動無限期公車大執法，台中市交通局交成績單指出，根據交通部道安總動員資料，今年1月至5月公車事故傷亡數與去年同期相較，降幅逾2成，另交通事故死亡人數比去年同期死亡減少14人，降幅11.9%；將持續實施公車路口轉向稽查，督導公車駕駛落實路口轉向停讓，同時也要求客運業者加強駕駛員行車安全教育訓練。

台中市交通局長葉昭甫指出，目前市區客運已達238條路線，每年載客量近8000萬人次，平均每日有逾20萬人次搭乘公車；為維護行人交通安全，啟動無限期公車大執法，並推動公車結合科技設備增加警示千里眼，並編列預算補助公車裝設先進駕駛輔助系統（ADAS），目前已有1279輛公車完成安裝，今年也試辦車門防夾裝置，從軟、硬體面持續強化市民乘車安全。

葉昭甫說，今年1到5月的改善成績出爐，根據交通部道安總動員資料顯示，台中市公車事故件數以及傷亡數排六都第三，今年1月至5月公車事故傷亡數與去年同期相較，降幅逾2成，另交通事故死亡人數比去年同期死亡減少14人，更較前年同期減少40人、降幅27.8%。

葉昭甫表示，先進駕駛輔助系統協助駕駛員提供即時安全提示，只是整體行車安全的一部分，駕駛員確實執行「路口安全確認」才是關鍵。交通局持續監督公車業者定期辦理行車安全教育訓練，並落實自主管理，強化駕駛員路口轉向停讓意識，將駕駛行經路口轉向「右轉指差確認，左轉再三確認」內化為基本守則。

