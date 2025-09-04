興大傑出校友遴選出爐 楊双子等八人出線

楊双子（楊若慈）獲選興大傑出校友。（圖：興大提供）

2025/09/04 19:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學今舉辦第29屆傑出校友遴選委員會，今年8名獲選傑出校友名單出爐，包括首位獲美國國家圖書獎翻譯大獎的楊若慈，也就是作家楊双子，校方訂11月1日校慶舉辦傑出校友頒獎典禮。

興大指出，第29屆傑出校友遴選委員會由校內代表、傑出校友代表和社會賢達人士組成，此次遴選出的8位傑出校友，涵蓋學術研究、企業經營、公共服務、藝術文化和其他優良事蹟等5大領域。

請繼續往下閱讀...

包括自興大中文系及台文所畢業的校友楊若慈，也是作家楊双子，去年摘美國國家圖書獎翻譯大獎，也是台灣第一人，以其深具文化影響力的創作成就，獲選為藝術文化類傑出校友。

學術研究類獲選人為台美檢驗科技股份有限公司董事長蔡文城（植病系畢業），企業經營類獲選人為綠茵生技（股）公司董事長吳嘉峰（EMBA畢業）、樺欣科技股份有限公司董事長陸慧君（中興法商會計系畢業）、台達集團印度區總裁林正彬（應經系畢業）。

公共服務類獲選人為台灣糖業股份有限公司董事長吳明昌（食科系畢業）、農業部農村發展及水土保持署南投分署分署長傅桂霖（水保系畢業），其他優良事蹟獲選人為瑞昱半導體股份有限公司資訊技術處處長詹德全（應數系畢業）等。

興大傑出校友遴選委員會今選出8名年度傑出校友。（圖：興大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法