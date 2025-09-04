為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    赴日注意！琵琶颱風明侵襲本州 低壓帶是否影響台灣曝光

    琵琶颱風未來路徑潛勢圖。（氣象署提供）

    琵琶颱風未來路徑潛勢圖。（氣象署提供）

    2025/09/04 19:23

    〔記者吳亮儀／台北報導〕琵琶颱風明、後天會侵襲日本本州，赴日旅客注意！中央氣象署預報，今天凌晨生成的輕度颱風「琵琶」持續往九州、四國前進，並預計侵襲本州地區。氣象署也指出，明（5日）台灣降雨範圍縮小，但週六起一連三天水氣多，要到下週二才恢復穩定。

    氣象署預報員林定宜表示，明天（5日）太平洋高壓增強，且吹東風，各地降雨範圍縮小，但留意午後桃園以南地區及其它山區有局部短暫雷陣雨；明天各地高溫31度到35度。

    林定宜指出，今天凌晨生成的第15號颱風「琵琶」目前朝日本方向前進，今天下午在日本九州附近，預計之後通過九州、四國、本州。林定宜說，琵琶颱風強度應該不會增強到中度颱風，會以輕度颱風的姿態侵襲日本，提醒赴日旅遊的民眾注意。

    「後天週六起水氣增多，下週日到下週一更受到南海的熱帶系統伴隨南方雲系北移，各地水氣增多」，林定宜表示，週六（6日）要注意午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。

    林定宜指出，下週日到下週一（7日、8日）受到南方雲系北移，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後中部以北地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

    他指出，目前菲律賓東方海面到南海都是一大片低壓帶，未來是否有新的熱帶系統如熱帶性低氣壓、甚至是颱風，要等到下週日或下週一之後再觀察。

    林定宜說，下週二到下週四（9日到11日）太平洋高壓再度增強，各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    圖
    圖
