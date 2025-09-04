為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    週五烈日當空！高溫飆35度 留意早晚溫差大

    週五各地為多雲到晴。（資料照）

    週五各地為多雲到晴。（資料照）

    2025/09/04 21:29

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週五（5日）台灣各地多雲到晴，午後桃園以南及其他山區有雨，高溫上看35度，入夜低溫25度，留意早晚溫差。

    中央氣象署預報，週五各地大多為多雲到晴，且台灣附近環境為偏東風，加上太平洋高壓稍增強，因此預測降雨範圍也將稍微縮小，僅東南部及恆春半島有不定時局部短暫陣雨。午後，則要留意桃園以南及其他山區，恐有局部短暫雷陣雨。

    溫度方面，週五各地高溫普遍在31至35度，外出務必做好防曬、多補充水分，各地低溫則約25、26度。離島的澎湖為多雲短暫陣雨，約27至31度；金門為多雲短暫陣雨，約27至32度；馬祖為晴時多雲，約27至32度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週六開始水氣將增多，東南部至恆春半島有局部短暫陣雨，各地山區、南部地區雨勢會較為明顯，而週日午後依然有雷陣雨影響，且降雨範圍更大、雨勢也會更明顯，西半部地區都要留意恐有局部大雷雨影響。

    紫外線指數方面，週五新竹縣、新竹市為「高量級」；其餘縣市為「過量級」。

    空氣品質方面，週五環境風場為偏東風，西半部稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

    週五局部高溫可達35度，入夜低溫降到25度。（擷取自中央氣象署網站）

    週五局部高溫可達35度，入夜低溫降到25度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週五多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週五多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週五西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週五西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

