5部休旅車全送出！恆春旅遊購GO節 創逾6億元住宿產值

「恆春旅遊購GO節」上月抽出的休旅車得主（左）今天南下領獎。（記者羅欣貞攝）

2025/09/04 20:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府4月至8月推出「恆春旅遊購GO節」抽獎活動，準備的5部休旅車今（4）日抽出最後一輛，幸運得主是8月入住、來自台南的陳小姐，縣府統計，活動5個月來為恆春半島創造超過6億的住宿產值。

迎接恆春建城150週年，屏東縣政府與屏南旅宿業者合作，4月至8月推出「恆春旅遊購GO節」，民眾入住恆春半島包括枋山、獅子、車城、恆春、滿州、牡丹等鄉鎮的合作店家，取得發票或活動專屬收據，上官網登錄憑證，就可參加抽獎，每月抽出休旅車、洗脫烘衣機、洗碗機、電視、電子衣櫥、按摩椅、黃金、掃地機器人等獎項。

請繼續往下閱讀...

縣府今舉辦最後一場抽獎，由交旅處長黃國維從8月入住並登錄的旅客中，抽出各獎項得主，最後一台Honda HR-V由來自台南市的陳小姐獲得，她在上月入住索維拉特色民宿，下午接到縣府撥出的中獎通知電話時表現得很冷靜，也表示開心。今還加碼由90家合作店家捐出的250張旅宿優惠券，供4到8月所有登錄的旅客抽獎。

今天抽獎活動也邀請到上一台休旅車得主陳小姐從新北市南下領車，她表示，當時住宿車城鄉，雙人房平日不到2000元，沒有想到就幸運抽中車子，非常開心，以後還是會常到屏東玩。

交旅處長黃國維表示，4月到8月恆春旅遊購GO節的合作店家超過400家，共有超過2萬名旅客登錄抽獎，累積超過6億觀光住宿產值，讓整個恆春半島形成從住宿、餐飲到在地體驗的完整觀光鏈，顯示活動對地方經濟帶來的實質助益。

屏東縣政府今天舉辦「恆春旅遊購GO節」最後一場抽獎活動，由交旅處長黃國維（右）抽出各獎項幸運得主。（記者羅欣貞攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法