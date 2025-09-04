台南左鎮後坑古道休半年開半年 牛港嶺三角點可遠眺9行政區

站在牛港嶺三角點可遠眺攔河堰。（記者劉婉君攝）

2025/09/04 19:12

〔記者劉婉君／台南報導〕左鎮區牛港嶺後坑古道，早期是西拉雅族兒童的遊樂場，也是聚落居民通行的道路，菜寮溪產業觀光協會每年都會透過「休養半年、開放半年」的方式，夏天、雨季時讓古道休養生息，最近再動員志工整理步道，恢復通行。一路不僅充滿原始山林風貌，沿著古道登上牛港嶺三角點，天氣好時，可遠眺包括左鎮、善化、永康、南化等9個行政區。

左鎮後坑古道每半年重見天日，除了左鎮在地人，也常有登山客探訪，一路有刺竹林、閉鞘薑、原生種垂頭地寶蘭等植物，也有老鷹、鳥類與爬蟲類等，菜寮溪大產業觀光協會理事長茅明旭表示，曾發現山羌、山豬等野生動物足跡。

沿著長5、600公尺的「好漢坡」登上牛港嶺三角點，可遠眺左鎮和平橋與左鎮教會，還可看到南化烏山、玉井北嶺山、大內南瀛天文台、善化火車站前的大樓建築、山上攔河堰等，視野相當遼闊，茅明旭說，天氣好時還能看到新化、新市、永康等。

茅明旭指出，牛港嶺三角點海拔約160公尺，從後坑古道入口出發，來回約半個小時。過去雨季時從未曾紀錄過古道出沒的動物，因此最近整理步道時，也加設監視器，希望可以進一步了解古道的生態。從古道中段除了往上爬登上三角點，也可往下走到溪溝，感受生態的左鎮，協會預計在11月推出野營活動。

登上好漢坡就是牛港嶺三角點。（記者劉婉君攝）

從牛港嶺三角點望遠，天氣好可看到善化、南化、玉井、大內等9個行政區。（記者劉婉君攝）

