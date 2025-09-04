表揚模範父親陳壽全 馬公市長黃健忠親訪致贈賀匾花束

馬公市長黃健忠致贈匾額，為缺席模範父親陳壽全圓夢。（馬公市公所提供）

2025/09/04 19:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年馬公市公所模範父親表揚大會已於8月3日在百世多麗花園酒店舉行，共有29位模範父親接受表揚。重光里模範父親陳壽全因脊椎病變、雙腳無力，在台灣住院治療，未能出席領獎。馬公市長黃健忠今天特別陳壽全住處，致贈賀匾與花束，表達敬意與祝福。重光里長陳天成、文創課長張成浩陪同，陳先生長子、次子陳榮裕與二媳婦蔡文雅亦在場，一同見證榮耀時刻。

陳壽全近80歲高齡，早年長期擔任營造業工地主任，投入基層建設近50年。退休後仍積極服務社區，長年參與重光里威靈殿事務，深獲鄰里推崇。生活嚴以律己、身教重於言教，與妻子相伴逾55載，育有2子2女。長子在澎湖從事營造相關工作，與父親一樣默默耕耘基層；次子陳榮裕服務於澎湖有線電視股份有限公司，與妻子蔡文雅共同在地奉獻，蔡女士目前於衛生福利部澎湖醫院擔任護理師。2位女兒則在台灣發展，在各自領域努力打拼。4名子女皆承繼父訓，展現出以德立家、以愛養家的典範。

黃健忠說，雖然陳壽全先生因病未能出席表揚大會，但他多年以來對家庭、社區的付出，早已深植人心。今天能把賀匾與花束親自送到家中，不僅是要傳遞城市的祝賀，更希望將這份榮耀完整交到他與家人手中。模範父親的價值，正是在平凡生活裡長久的守護與堅持，值得大家由衷敬重。

陳壽全全家福，共同分享模範父親榮耀。（馬公市公所提供）

