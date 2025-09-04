離岸風電工程師天天盯著它！ 氣象署曝「天氣窗」關鍵預報資料

氣象署說明「天氣窗」內容。（氣象署提供）

2025/09/04 18:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣的離岸風電發電占比越來越高，中央氣象署指出，在離岸風電的世界裡，「天氣窗（weather window）」就像是海上作業的通行證，工程師們會天天關注預報資料，確保作業安全與效率的關鍵時機。

氣象署指出，一般在進行離岸的施工和維護時，會確認所使用的設備和工法所能承受的天氣狀況，若超出能容忍的天氣情況，工作就得因為安全考量而暫停，而「天氣窗」就是確保作業安全與效率的關鍵時機。

氣象署指出，「天氣窗」當然不是一種窗戶，它指的是一段適合執行離岸工程的時間，這段期間內海氣象條件如風速、波高、海流等，都符合作業安全需求。

「天氣窗」的長短和條件根據不同的作業類型和安全規範而定，工程師會根據每次施工的需求，計算施工時的風速、浪高限制，未達限制的期間被稱為「天氣窗」，當運輸、維修所需的任務時間少於天氣窗的天數，才能進行離岸工程施工、維修。因此工作團隊必須在開始工作前分析氣象預報資料，來評估是否存在足夠長的「天氣窗」來完成作業。

離岸風電施工需要哪些海氣象預報資料？氣象署指出，離岸風電的施工與維運高度依賴精確的海氣象預報，關鍵預報資料包括風速與風向，需預報不同高度（10公尺、50公尺、100公尺、150公尺）的風速與風向，對風機安裝與吊裝作業至關重要。

第二是天氣條件，包括降雨、雲量、氣溫、相對濕度、雷擊風險、能見度等，影響作業規劃與人員安全。

第三是波浪資訊，包括顯著波高、最大波高、波浪方向、湧浪高度與方向，影響船舶穩定性與作業安全。第四是海流與潮汐，預報海面流速與方向、潮汐高度，會影響海底電纜鋪設與水下基礎施工。

氣象署指出，這些預報資料至少需具備5天的預測期，且持續滾動更新，來提供即時且準確的資訊支援，「天氣窗」就像是離岸施工與維運的「黃金時機」，藉由精確的海氣象預報來確保作業順利進行，才能夠在變化莫測的海洋環境中，更安全、高效率地建設離岸工程。

