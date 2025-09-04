基隆港務分公司中元普度 供品捐做愛心助弱勢

基隆港務分公司主任秘書林健明（右）將基港分公司中元普度的供品與物資捐出，由基隆市社會處專員（左）代為接下。（基隆市政府提供）

2025/09/04 18:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕農曆七月，基隆市各公司行號或民眾都會準備供品準備中元普度，基隆港務分公司今天（4日）也不能免俗，舉辦普度儀式，並將供品捐贈基隆市政府的愛心實物銀行，幫助在地弱勢及遭逢變故者家庭。2025年是基隆港務分公司連續第8年將普度與公益活動結合，用實際行動體現悲天憫人的胸襟，祈求港區平安。

基隆港務分公司員工發揮愛心，號召昇恆昌公司、信實公寓大廈管理維護公司、大日開發有限公司、基隆市觀光服務聯合促進會等單位，共募得超過8萬元，採買白米、泡麵、罐頭、食用油及醬油等民生必需品，做為普度供品。

請繼續往下閱讀...

在普度儀式結束後，港方今天在基港大樓1樓大廳，舉行第8屆「樂善．希望永在」捐贈儀式，由基隆港務分公司主任祕書林健明代表捐贈愛心物資，由基市府社會處專員吳思佳代表受贈。

林健明說，這批普度物資將幫助在地弱勢家庭，及家中遭逢重大變故者，期盼減輕弱勢家庭的負擔，降低因飢餓或貧窮產生的犯罪率，形成善的循環。基隆港務分公司積極參與公益活動，善盡社會企業責任，希望每年透過「樂善．希望永在」普度祭品捐贈活動，匯集愛心，轉為具體物質，關懷與支持弱勢族群，實踐社會關懷的使命，打造共善願景。

基隆港務分公司今天（4日）辦理中元普度，活動結束後，將市價8萬多元的普度供品全數捐給基隆市政府實物銀行。（基隆港務分公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法