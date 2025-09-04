為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆港務分公司中元普度 供品捐做愛心助弱勢

    基隆港務分公司主任秘書林健明（右）將基港分公司中元普度的供品與物資捐出，由基隆市社會處專員（左）代為接下。（基隆市政府提供）

    基隆港務分公司主任秘書林健明（右）將基港分公司中元普度的供品與物資捐出，由基隆市社會處專員（左）代為接下。（基隆市政府提供）

    2025/09/04 18:19

    〔記者俞肇福／基隆報導〕農曆七月，基隆市各公司行號或民眾都會準備供品準備中元普度，基隆港務分公司今天（4日）也不能免俗，舉辦普度儀式，並將供品捐贈基隆市政府的愛心實物銀行，幫助在地弱勢及遭逢變故者家庭。2025年是基隆港務分公司連續第8年將普度與公益活動結合，用實際行動體現悲天憫人的胸襟，祈求港區平安。

    基隆港務分公司員工發揮愛心，號召昇恆昌公司、信實公寓大廈管理維護公司、大日開發有限公司、基隆市觀光服務聯合促進會等單位，共募得超過8萬元，採買白米、泡麵、罐頭、食用油及醬油等民生必需品，做為普度供品。

    在普度儀式結束後，港方今天在基港大樓1樓大廳，舉行第8屆「樂善．希望永在」捐贈儀式，由基隆港務分公司主任祕書林健明代表捐贈愛心物資，由基市府社會處專員吳思佳代表受贈。

    林健明說，這批普度物資將幫助在地弱勢家庭，及家中遭逢重大變故者，期盼減輕弱勢家庭的負擔，降低因飢餓或貧窮產生的犯罪率，形成善的循環。基隆港務分公司積極參與公益活動，善盡社會企業責任，希望每年透過「樂善．希望永在」普度祭品捐贈活動，匯集愛心，轉為具體物質，關懷與支持弱勢族群，實踐社會關懷的使命，打造共善願景。

    基隆港務分公司今天（4日）辦理中元普度，活動結束後，將市價8萬多元的普度供品全數捐給基隆市政府實物銀行。（基隆港務分公司提供）

    基隆港務分公司今天（4日）辦理中元普度，活動結束後，將市價8萬多元的普度供品全數捐給基隆市政府實物銀行。（基隆港務分公司提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播