育嬰假職代可提高加班時數上限 婦團：恐加劇職場歧視

行政院拍板勞動部「育嬰留停照顧彈性化方案」，讓育嬰假有30天可「按日申請」，雇主可要求請假勞工的職代提高加班時數上，婦女新知基金會今（4日）批評，該職代配套恐加劇職場歧視，使友善育兒政策改革打折。（示意圖，資料照）

2025/09/04 19:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕行政院拍板勞動部「育嬰留停照顧彈性化方案」，讓育嬰假有30天可「按日申請」，但面對雇主，勞動部也開放一扇方便門，可要求請假勞工的職代提高加班時數上限，雖仍要預防過勞，但婦女新知基金會今（4日）批評，該職代配套恐加劇職場歧視，使友善育兒政策改革打折。

婦女新知表示，參與托育政策催生聯盟，與民間團體夥伴自2021年開始倡議彈性育嬰假改革，因為賦予勞工請假彈性，不但較符合照顧者勞工的需求，也能有效提升男性使用育嬰假的比例，同時促進企業有效留才，今肯定政府公布以「日」為單位請假照顧嬰幼兒的權利，但仍有幾個面向高度遺憾。

婦女新知指出，這次改革的配套措施，包括臨時突發狀況下，雇主可要求請假勞工的職代提高加班時數上限，雖政院強調避免及預防過勞為前提，但缺乏落實與執行手段，無法保證雇主不會濫用，且預期惡化職場照顧者歧視以及職場性別不平等，若在女性請假比例仍高的情況，也加深女性勞工導致加班者困擾的職場邏輯，讓原本要促進友善育兒的政策打折。

另外，婦女新知也說，民團倡議6個月育嬰假都要彈性並以日或小時為單位，可惜這次只有彈性放寬到30天，並且沒有小時為單位，對於「時間極度貧窮」的家長（如單親弱勢）仍不夠友善，特別是單親家長無後援，卻須經常帶孩子早療的情況，30天的彈性假絕對不足，這些「時間極度貧窮」的家長只能利用其他會扣薪的假，更容易使薪資損失，讓行政院承諾的「弱勢優先」成泡影。

婦女新知表示，這次家庭照顧假改革影響有限，如公務人員請家庭照顧假有薪、受僱勞工要扣薪的職業不平等仍未解決，育有3歲以下受僱勞工本來就可以依「性別平等工作法」第19條申請每日減少工作1小時。這次只是新增家庭照顧假可小時為單位申請。

最後，婚育宅的設計，新婚補助1.5倍高於生育加碼0.5倍，鼓勵結婚的意義大於支持生育，同樣地不友善單親，也違背國際上推動婚育脫鉤、支持單親/伴侶育兒的政策方向。

婦女新知強烈呼籲，行政院收回放寬職代加班工時上限之配套，避免職場的照顧者與性別歧視惡化。同時，應繼續滾動式檢視、改善彈性育嬰假執行情況，確保執行面讓受僱者覺得好用、請得到之外，也應針對高齡社會照顧時間貧窮與性別平等的問題進行研究、盤整，規劃啟動下一步改革。

