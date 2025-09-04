為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國道紅斑馬+AI輔助 警2小時取締逾2000件未繫安全帶

    國道公路警察局執行安全帶大執法，短短2小時取締2000多件違規，呼籲用路人上車務必繫上保命安全帶。示意圖。（記者吳仁捷攝）

    2025/09/04 19:03

    〔記者吳仁捷／新北報導〕國道公路警察局啟動「國道交通大執法」專案，辦理「安全帶大執法」路檢，在全國各重要路段，同步執行取締未繫安全帶專案勤務，專案取締結合AI科技輔助執法系統與紅斑馬路檢，國道警方今天公布取締績效，員警短短2小時專案期間取締多達2158件未繫安全帶違規、57件其他違規，國道警方期望透過AI科技與路檢同步運作，守護用路人生命安全。

    國道警方說，3日上午9時至11時安全帶大執法針對未繫安全帶、大型車違規、駕駛使用手機、疲勞駕駛等高風險違規行為進行查緝，在全國重點路段設置47處執法熱點，針對高風險路段加強路檢與監測，提升見警率與嚇阻效果。

    警方說，分析以往事故，未繫安全帶為造成重大傷亡常見原因，提醒用路人正確使用安全帶，大幅降低事故中重傷或死亡風險，提升國道行車安全。

    高速公路局人員於專案期間，也到服務區呼籲駕駛人務必繫妥安全帶，落實安全駕駛，配合警方交通宣導，提醒改善分心駕駛與不良駕駛習慣，提高專注度與安全意識。

    國道公路警察局表示，未來持續結合AI科技設備、紅斑馬路檢及大數據分析，針對高風險時段、重點路段及動態惡性違規，採取精準執法與宣導並行策略，全面抑制事故發生風險並降低事故嚴重度。

