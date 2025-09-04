PK北一女「大叔」！中女中校友喊話參戰學測 校長發豪語

北一女校長宣布要報考學測，中女中校友也喊校長出來戰。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/04 18:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕北一女校長陳智源宣布「參加明年學測、與一女中學生並肩作戰」，引發連鎖效應，台中女中也有校友在臉書社團PO文許願，只要貼文按讚數破千，就幫校長洪幼齡出學測報名費及伙食交通費，結果按讚數一天達標；原PO再加碼喊話，若「洪校長學測考贏陳校長」，再回饋母校獎學金，引發熱烈回響。

對此，洪幼齡回應，強調校長的責任是培育並陪伴學生升學理想志願；曾跑過3場馬拉松的她發下豪語，將「陪跑操場」取代「陪考考場」，一天限量陪跑10圈，歡迎學生來揪。

請繼續往下閱讀...

高中以下學校週一已開學，北一女校長陳智源開學日宣布「大叔」參戰學測引發熱議，台中女中疑有校友也在臉書社團「靠北中女中」貼文許願，超過1000個讚，幫洪幼齡校長出學測報名費，含伙食交通費。

許願文貼出不到一天按讚數就破千，短短2天按讚數直逼2500個，讓原PO再加碼喊出「如果洪校長學測考贏陳校長，再回饋母校3000元，60級分10000元」，只要洪校長表態參加學測，會立即寄報名費現金袋回台中，並拍照上傳以示「認真的」。

接連兩篇PO文廣獲回響，底下網友接力加碼，「洪校長若報考，任選4科分數到50分，捐5萬給中女中」，更有路過「女中眷屬」留言「洪校長考贏，幫太太還有妹妹的母校捐1萬元」，還有留言「希望全台的校長們可以一起PK」。

相關許願文引發回響，釣出彰化女中也有人在「靠北彰女」版仿中女中文章，PO類似許願文，引發連鎖效應。

洪幼齡得知校友發文回應強調，校長責任是全力培育狀元學生，沒有狀元校長，她全力以赴陪伴學生迎接學測大考挑戰，過去很多女中人面對升學壓力，都會跑操場紓壓，將以「陪跑操場」取代「陪考考場」，她願意陪學生一起跑操場。

曾參加過3場馬拉松的她更發下豪語，每天可提供共陪跑10圈的「扣答」，歡迎學生來揪她跑步。

據了解，中女中操場一圈200公尺，洪幼齡發下豪語，盼鼓勵學生拚戰學測是持久戰，要養出好體力堅持到最後。

中女中校長洪幼齡挑戰過馬拉松，發豪語每天陪跑考生10圈。（洪幼齡提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法