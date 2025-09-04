為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南左鎮推新伴手禮 三好味傳遞在地風土

    「左鎮三好味」伴手禮集結在地職人與社區製作的特色農產品，每一口都是在地風味。（記者劉婉君攝）

    「左鎮三好味」伴手禮集結在地職人與社區製作的特色農產品，每一口都是在地風味。（記者劉婉君攝）

    2025/09/04 19:15

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南左鎮老街進駐藝術家林昭慶與在地社區職人聯手，推出集結左鎮特色農產品的伴手禮「左鎮三好味」，包括筍酸、鹽漬破布子與葛鬱金麵，搭配詩人周夢蝶的詩句「給我一坨土地，我便能生根」，從包裝到風味，傳達左鎮在地的風土，限量禮盒迅速被搶購一空，反應熱烈。

    麻竹筍、破布子與葛鬱金是左鎮在地的特色農產品，「左鎮三好味」禮盒中的鹽漬破布子，是社區年逾九旬的耆老手工醃漬；酸筍由職人以麻竹筍自然發酵製作而成；葛鬱金麵則為左鎮公館社區自種自產，每一口都是來自左鎮土地的風味。禮盒包裝上有左鎮的堊地山形的紋理意象，腰封為林昭慶手繪，希望透過三種好味的結合，傳遞左鎮風土精華，讓更多人從品嚐開始，認識土地。

    為了讓優質食材走進更多人的生活，禮盒也以現代消費者為出發點，適合小家庭與單身族。不過，由於今年麻竹筍產量受到颱風等氣候因素影響，僅剩2成左右，「左鎮三好味」伴手禮數量也有限，限量200盒試水溫，已被搶購一空。

    繼邀請畫家實際走訪左鎮、為左鎮作畫，林昭慶將於13、14日再邀請12至15位詩人到左鎮，藉由2天1夜的深度體驗，為左鎮寫詩，相關作品也將配合其他活動或產品推出。

    「左鎮三好味」包裝上為左鎮堊地的山形，腰封出自藝術家林昭慶手繪。（記者劉婉君攝）

    「左鎮三好味」包裝上為左鎮堊地的山形，腰封出自藝術家林昭慶手繪。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播