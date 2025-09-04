台南左鎮推新伴手禮 三好味傳遞在地風土

「左鎮三好味」伴手禮集結在地職人與社區製作的特色農產品，每一口都是在地風味。（記者劉婉君攝）

2025/09/04 19:15

〔記者劉婉君／台南報導〕台南左鎮老街進駐藝術家林昭慶與在地社區職人聯手，推出集結左鎮特色農產品的伴手禮「左鎮三好味」，包括筍酸、鹽漬破布子與葛鬱金麵，搭配詩人周夢蝶的詩句「給我一坨土地，我便能生根」，從包裝到風味，傳達左鎮在地的風土，限量禮盒迅速被搶購一空，反應熱烈。

麻竹筍、破布子與葛鬱金是左鎮在地的特色農產品，「左鎮三好味」禮盒中的鹽漬破布子，是社區年逾九旬的耆老手工醃漬；酸筍由職人以麻竹筍自然發酵製作而成；葛鬱金麵則為左鎮公館社區自種自產，每一口都是來自左鎮土地的風味。禮盒包裝上有左鎮的堊地山形的紋理意象，腰封為林昭慶手繪，希望透過三種好味的結合，傳遞左鎮風土精華，讓更多人從品嚐開始，認識土地。

為了讓優質食材走進更多人的生活，禮盒也以現代消費者為出發點，適合小家庭與單身族。不過，由於今年麻竹筍產量受到颱風等氣候因素影響，僅剩2成左右，「左鎮三好味」伴手禮數量也有限，限量200盒試水溫，已被搶購一空。

繼邀請畫家實際走訪左鎮、為左鎮作畫，林昭慶將於13、14日再邀請12至15位詩人到左鎮，藉由2天1夜的深度體驗，為左鎮寫詩，相關作品也將配合其他活動或產品推出。

「左鎮三好味」包裝上為左鎮堊地的山形，腰封出自藝術家林昭慶手繪。（記者劉婉君攝）

