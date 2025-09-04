600通電話訂不到！中秋傳奇彰監「鐵窗月餅」 主廚身分曝光

彰化監獄烘焙坊生產的「鐵窗牌」蛋黃酥近日開賣，4小時就被預購7萬顆。（記者陳冠備攝）

2025/09/04 17:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕法務部彰化監獄「鐵窗牌月餅」今年創下開賣4小時狂銷7萬顆紀錄，有民眾打了600通電話仍訂不到，氣得向法務部投訴，炙手可熱狀況引起熱議。彰化監獄透露，鐵窗月餅原本每日製作百顆，約7、8年前，一名曾任台中知名餐廳主廚的收容人改變配方，從此大受好評，目前10萬顆訂單已所剩無幾。

彰化監獄表示，監獄內設有「儒林烘焙坊」，平日負責供應獄方早餐麵包，並製作蛋糕販售給同仁及收容人家屬，每年中秋節，也會製作蛋黃酥等糕點，但口味平平。一名曾擔任台中知名餐廳跟星級飯店主廚的收容人建議更改配方，完成低糖口味蛋黃酥、古早味綠豆椪等，口感令收容人稱讚，呷好逗相報下，不少收容人親屬紛紛私下託買，2018年起決定開放一般民眾訂購。

彰化監獄副典獄長鄭哲成說，當時日做2500顆蛋黃酥，目前產量已經超過一倍。原本10顆裝禮盒約250元，今年調漲為410元，調漲約6成，但對比坊間名店，仍是CP值最高的月餅。

陳姓受刑人家屬表示，吃過彰化名店「不二坊」與儒林烘焙坊的蛋黃酥，兩者各有特色，前者餡料綿密、蛋黃香氣濃厚，後者外皮酥脆、紅豆餡不膩，蛋黃新鮮無腥味，「兩者各有千秋，不分軒輊」。

鄭哲成指出，推出月餅的初衷並非為了營利，而是希望透過練習烘焙麵包糕點訓練，賦予收容人出獄後能有一技之長，幫助他們出獄後能順利更生，希望透過這顆小小月餅，成為更生人走向新生的象徵。

彰化監獄烘焙工場每年由受刑人製作限量月餅，被稱為「鐵窗牌月餅」。（資料照）

彰化監獄烘焙坊生產的「鐵窗牌月餅」，曾透過知名飯店主廚改變配方，從此大受好評。（記者陳冠備攝）

彰化監獄烘焙坊生產的「鐵窗牌月餅」，每日產量已經超過5000顆。（記者陳冠備攝）

彰化監獄設有「儒林烘焙坊」，平日負責供應獄方早餐麵包，每年中秋節也會製作蛋黃酥等月餅。（記者陳冠備攝）

