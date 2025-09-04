為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鷄籠中元祭迎斗燈 重頭戲「放水燈花車大遊行」明天登場

    傳承171年的雞籠中元祭迎斗燈遊行下午在基隆市區登場，吸引民眾駐足觀賞。（記者俞肇福攝）

    傳承171年的雞籠中元祭迎斗燈遊行下午在基隆市區登場，吸引民眾駐足觀賞。（記者俞肇福攝）

    2025/09/04 18:13

    〔記者俞肇福／基隆報導〕在喧鬧的鑼鼓聲與北管樂聲中，鷄籠中元祭年度重頭戲「迎斗燈」遊行今天（4日）下午2點熱鬧登場，吸引大批民眾駐足觀賞，共同感受傳統祭典的魅力。2025年迎斗燈由輪值主普吳姓宗親會率先領隊，各姓宗親會的斗燈車隨後依序繞行市區，場面莊嚴而熱鬧。基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑於遊行起點，向各姓宗親會致意，感謝大家齊心守護傳承171年的無形文化資產。

    邱佩琳說，「迎斗燈」遊行是中元祭期間極具象徵性的傳統科儀，不僅象徵祈求風調雨順、國泰民安，更凝聚了宗親會、社團與民眾的向心力。感謝各姓宗親會在籌備過程中投入心力，共同守護這份文化傳統，讓這場盛會能為基隆及全國帶來平安祝福。

    文化觀光局副局長鄭鼎青說，傳統斗燈製作工藝細緻，分為天、地、人3部分，寓意天地人合而萬事興；各宗親會平時將斗燈供奉於會館，僅於中元祭典時隆重迎出。遊行隊伍今天自信一路金雞橋頭出發，北管子弟團得意堂十組與聚樂社一組開路前行，沿途進行「交陣」禮儀，最後將斗燈迎入慶安宮安置於內殿。她說，迎斗燈遊行告一段落，也預告明天「鷄籠中元祭」的重頭戲放水燈花車大遊行的到來。

    基隆市副市長邱佩琳（前排左）與參與的宗親會同框合影。（記者俞肇福攝）

    基隆市副市長邱佩琳（前排左）與參與的宗親會同框合影。（記者俞肇福攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播