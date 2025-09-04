鷄籠中元祭迎斗燈 重頭戲「放水燈花車大遊行」明天登場

傳承171年的雞籠中元祭迎斗燈遊行下午在基隆市區登場，吸引民眾駐足觀賞。（記者俞肇福攝）

2025/09/04 18:13

〔記者俞肇福／基隆報導〕在喧鬧的鑼鼓聲與北管樂聲中，鷄籠中元祭年度重頭戲「迎斗燈」遊行今天（4日）下午2點熱鬧登場，吸引大批民眾駐足觀賞，共同感受傳統祭典的魅力。2025年迎斗燈由輪值主普吳姓宗親會率先領隊，各姓宗親會的斗燈車隨後依序繞行市區，場面莊嚴而熱鬧。基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑於遊行起點，向各姓宗親會致意，感謝大家齊心守護傳承171年的無形文化資產。

邱佩琳說，「迎斗燈」遊行是中元祭期間極具象徵性的傳統科儀，不僅象徵祈求風調雨順、國泰民安，更凝聚了宗親會、社團與民眾的向心力。感謝各姓宗親會在籌備過程中投入心力，共同守護這份文化傳統，讓這場盛會能為基隆及全國帶來平安祝福。

文化觀光局副局長鄭鼎青說，傳統斗燈製作工藝細緻，分為天、地、人3部分，寓意天地人合而萬事興；各宗親會平時將斗燈供奉於會館，僅於中元祭典時隆重迎出。遊行隊伍今天自信一路金雞橋頭出發，北管子弟團得意堂十組與聚樂社一組開路前行，沿途進行「交陣」禮儀，最後將斗燈迎入慶安宮安置於內殿。她說，迎斗燈遊行告一段落，也預告明天「鷄籠中元祭」的重頭戲放水燈花車大遊行的到來。

基隆市副市長邱佩琳（前排左）與參與的宗親會同框合影。（記者俞肇福攝）

